BLAGOJEVIĆ POSLE REMIJA U NIŠU: Mladost je povukla ručnu, ima mnogo prostora za Napredak

PARTIZAN prvi put ove sezone nije pobedio u Superligi Srbije. Crno-beli su odigrali nerešeno 2:2 protiv Radničkog u Nišu. Utiske posle meča je izneo trener "parnog valjka" Srđan Blagojević.

FOTO: FK Partizan

On je otkrio da je ekipa dobro otvorila meč, ali je došlo do pada.

- Siguran sam da je bilo interesantno za gledanje. Bilo je napeto, a po onome kako je krenulo, nismo smeli da dozvolimo ovo. Imali smo dominaciju, sve smo kontrolisali, a onda je došlo do pada, mladost je povukla ručnu, nije osetila trenutak da nastavi. Dozvolili smo Radničkom par nekih prekida i iz jednog kornera primili gol i vratili ih u igru na kraju. Prilično haotična utakmica u drugom poluvremenu, imali smo i mi i oni neke prilike - rekao je Blagojević za "TV Arena sport".

Istakao je da je ovaj susret pokazao da Partizan ima još prostora za napredak.

- Jasno, ova utakmcia je danas pokazala da ima mnogo prostora za napredak, biće još ovakvih utakmica. Ova je danas ispala takva kakva jeste - zaključio je Blagojević.

Podsetimo, crno-beli su posle pet odigranih utakmica prvi na tabeli sa 13 bodova, koliko ima i Vojvodina.

