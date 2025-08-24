Fudbal

ZBOG OVOGA JE DOŠAO U EVERTON: DŽek Griliš pokazao kakav je igrač, bez pobednika na u Londonu

Časlav Vuković

24. 08. 2025. u 17:26

NEDELjNI program u Premijer ligi otvorili su Kristal Palas i Notingem Forest. Pobednika na "Selhurts parku" nije bilo, pošto je utakmica završena rezultatom 1:1.

ЗБОГ ОВОГА ЈЕ ДОШАО У ЕВЕРТОН: Џек Грилиш показао какав је играч, без победника на у Лондону

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Domaćin je prvi došao do prednosti. Igrao se 37. minut kad je Ismaila Sar zatresao mrežu rivala.

Drugi deo meča pripao je "šumarima", koji su izjednačili u 57. minutu preko Kaluma Hadson-Odoija.

Do kraja utakmice se ishod nije menjao, pa su ekipe morale da se zaodovolje podelom bodova. 

Vredi istaći da je ceo meč za Notingem Forest odigrao srpski reprezentativac Nikola Milenković.

U drugom susretu Everton je savladao Brajton sa 2:0. Pobedu "karamelama" doneli su Ibrahima Endijaje i Džejms Garner, a asistent za oba gola bio je Džek Griliš.

Posle 2. kola Notingem Forest ima četiri boda, Everton je na tri, Kristal Palas ima dva, dok je Brajton na samo jednom bodu.

