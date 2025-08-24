ZBOG OVOGA JE DOŠAO U EVERTON: DŽek Griliš pokazao kakav je igrač, bez pobednika na u Londonu
NEDELjNI program u Premijer ligi otvorili su Kristal Palas i Notingem Forest. Pobednika na "Selhurts parku" nije bilo, pošto je utakmica završena rezultatom 1:1.
Domaćin je prvi došao do prednosti. Igrao se 37. minut kad je Ismaila Sar zatresao mrežu rivala.
Drugi deo meča pripao je "šumarima", koji su izjednačili u 57. minutu preko Kaluma Hadson-Odoija.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Do kraja utakmice se ishod nije menjao, pa su ekipe morale da se zaodovolje podelom bodova.
Vredi istaći da je ceo meč za Notingem Forest odigrao srpski reprezentativac Nikola Milenković.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U drugom susretu Everton je savladao Brajton sa 2:0. Pobedu "karamelama" doneli su Ibrahima Endijaje i Džejms Garner, a asistent za oba gola bio je Džek Griliš.
Posle 2. kola Notingem Forest ima četiri boda, Everton je na tri, Kristal Palas ima dva, dok je Brajton na samo jednom bodu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
24. 08. 2025. u 12:23
"POLA SVETA" U NEVERICI: Najnovije vesti iz Amerike su za mnoge neverovatne
24. 08. 2025. u 12:48
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)