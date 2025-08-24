JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
Tragedija je zadesila fudbal.
Dvadesetogodišnji igrač fudbalskog kluba Ruska zajednica Ščolkovo (Moskovska oblast), koga je pretukla grupa migranata, preminuo je.
Ruska "Sport baza" javlja da se incident koji je imao tragičan kraj desio u blizini jednog noćnog kluba, 18. avgusta.
Arsenij Eroševič postao je žrtva napada nekoliko ljudi, a nakon što je udaren otpozadi, on je pao, udario glavom o asfalt i izgubio svest, ali su napadači nastavili da ga udaraju.
Fudbaler je relativno brzo hospitalizovan, bio je smešten na odeljenju intenzivne nege usled otvorenog preloma lobanje, hematoma mozga i naprslim grkljanom. Pao je u komu i preminuo nekoliko dana kasnije, a da se nije vratio svesti.
Napadači su pokušali da pobegnu, ali su privedeni u Nižnjem Novgorodu. Dvojica od trojice uhapšenih priznali su krivicu. Podstrekač tuče, Islam, rekao je da je napao Arsenija da bi odbranio svoju čast, pošto ga je Arsenij nazvao „čurkom“. Sestra ubijenog fudbalera je rekla da je Islam ponudio novac kako bi porodica povukla prijavu.
Kako javlja "Šampionat", među osumnjičenim migrantima je državljanin jedne od zemalja Centralne Azije rođen 2005. godine, ali i jedan lokalni stanovnik rođen 2001.
Video snimak ovog prebijanja je izuzetno nasilne prirode, i zbog toga je sportska rubrika "Novosti" rešila da ga ne emituje, jer su u pitanju veoma uznemirujuće scene.
