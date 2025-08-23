"KOSTIĆ OTIŠAO ZA 900.000, A SADA VREDI 10 MILIONA!" Predsednik Budućnosti o loše sklopnjenim ugovorima prvaka Crne Gore

Fudbalski klub Budućnost nije poslovala baš najbolje u poslednje vreme jer se očekivalo da će od prodaje pojedinih igrača zaraditi mnogo više.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, predsednik Budućnosti Boris Spalević je gostujući na Gradskoj TV posebno istakao slučajeve Andreja Kostića, Andreja Bulatovića i Vasilija Adžića.

- Imamo situaciju gde cifre za Andreja Kostića, Andreja Bulatovića i Vasilija Adžića koje su se pojavljivalje u javnosti nisu bile za klub, već za menadžere i ljude koji su potpisivali takve štetne ugovore. Za Andriju Bulatovića mogu reći da je potpisan ugovor sa Lensom u vrednosti od 1.7 miliona evra, Budućnosti je ostalo oko 800 hiljada evra, dok je ostatak otišao na određene anekse ugovora - izjavio je Spalević.

Posebno se osvrnuo i na transfer Andreja Kostića u Partizan, vredan 900.000 evra, naglašavajući da klub i dalje nije primio uplatu.

- Smatram da su te rate loše napravljene, što je nedostatak menadžerskih sposobnosti i zla namera. Nakon potpisanog ugovora sa Partizanom, za takvu zvezdu kao što je Kostić, bilo bi bar logično da smo dobili taj novac, ali ugovor je ugovor i moramo ga ispoštovati. Partizan je dobio vrhunskog igrača. On je otišao iz kluba za oko 900 hiljada evra, na tri rate, a danas sa klauzulama vredi sigurno preko deset miliona evra - rekao je Spalević za Vijesti.

