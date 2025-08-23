"KOSTIĆ OTIŠAO ZA 900.000, A SADA VREDI 10 MILIONA!" Predsednik Budućnosti o loše sklopnjenim ugovorima prvaka Crne Gore
Fudbalski klub Budućnost nije poslovala baš najbolje u poslednje vreme jer se očekivalo da će od prodaje pojedinih igrača zaraditi mnogo više.
Naime, predsednik Budućnosti Boris Spalević je gostujući na Gradskoj TV posebno istakao slučajeve Andreja Kostića, Andreja Bulatovića i Vasilija Adžića.
- Imamo situaciju gde cifre za Andreja Kostića, Andreja Bulatovića i Vasilija Adžića koje su se pojavljivalje u javnosti nisu bile za klub, već za menadžere i ljude koji su potpisivali takve štetne ugovore. Za Andriju Bulatovića mogu reći da je potpisan ugovor sa Lensom u vrednosti od 1.7 miliona evra, Budućnosti je ostalo oko 800 hiljada evra, dok je ostatak otišao na određene anekse ugovora - izjavio je Spalević.
Posebno se osvrnuo i na transfer Andreja Kostića u Partizan, vredan 900.000 evra, naglašavajući da klub i dalje nije primio uplatu.
- Smatram da su te rate loše napravljene, što je nedostatak menadžerskih sposobnosti i zla namera. Nakon potpisanog ugovora sa Partizanom, za takvu zvezdu kao što je Kostić, bilo bi bar logično da smo dobili taj novac, ali ugovor je ugovor i moramo ga ispoštovati. Partizan je dobio vrhunskog igrača. On je otišao iz kluba za oko 900 hiljada evra, na tri rate, a danas sa klauzulama vredi sigurno preko deset miliona evra - rekao je Spalević za Vijesti.
