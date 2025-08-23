"SVET ĆE GLEDATI, POKAŽIMO IM ŠTA JE PAFOS!" Predsednik kiparskog kluba se oglasio pred revanš sa Crvenom zvezdom
FUDBALERI Crvene zvezde igraju protiv Pafosa u revanš utakmici kvalifikacija za plej-of Life šampiona. Kiprani su u Beogradu slavili 2:1, a revanš se igra u utorak od 21 čas i to pred krcatim tribinama.
Stadion je rasporodat, a tim povodom se oglasio i vlasnik kluba Sergej Lomakin koji danas slavi 52. rođendan.
- Želeo bih iskreno da se zahvalim svima na toplim rođendanskim željama. Vaše lepe reči mi znače sve na svetu.
Ali najveći poklon koji sam ikada mogao da dobijem već je dat — da vidim našu porodicu FK Pafos kako se ujedinila i rasprodala stadion Alfamega za ovu istorijsku noć u utorak.
Stojimo na pragu istorije — sa šansom da se kvalifikujemo za grupnu fazu lige UEFA Lige šampiona.
Vaša strast, vaša vera, vaši neuništivi glasovi pretvoriće stadion u tvrđavu i dati našim igračima snagu da naprave ovaj korak.
Svet će gledati. Pokažimo im šta je Pafos.
Zajedno, san pretvaramo u stvarnost' - poručio je Lomakin.
