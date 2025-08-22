PAFOS PUSTIO ULAZNICE U PRODAJU: Evo kako zvezdaši mogu karata za revanš

FUDBALERI Crvene zvezde igraju protiv Pafosa u revanš utakmici kvalifikacija za plej-of Life šampiona. Kiprani su u Beogradu slavili 2:1, a revanš se igra u utorak od 21 čas.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kiparski klub je poručio da je za meč u Limasolu tokom dana prodato još oko 2.000 karata, odnosno ukupno nešto više od 7.000.

Mesta na zapadnoj tribini su rasprodata, a prema podacima iz popodnevnih časova u petak ostalo je još 190 za istok i 778 za jug.

Očekuje se da nešto manje od 1.000 karata bude prodato i deluje da je kapacitet smanjen sa 10.000 na oko 8.500.

Navijačima Crvene zvezde po redovnoj raspodeli ide oko 500 karata, a tokom petka je otvorena slobodna onlajn prodaja.

