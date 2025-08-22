Fudbal

KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Nemanja Matić ima novi klub i to kakav u 37. godini

22. 08. 2025. u 09:57

Srpski vezista Nemanja Matić našao je novi klub vrlo brzo pošto je prekinuo saradnju sa Olimpikom iz Liona.

КАО ГРОМ ИЗ ВЕДРА НЕБА! Немања Матић има нови клуб и то какав у 37. години

Francuski velikan je bio prinuđen da se rastane sa Matićem usled njegovih visokih primanja, a redukcije troškova organizacije zbog finansijskih poteškoća. Pominjalo se da bi srpski vezista mogao čak da se vrati u domovinu i pozne igračke godine provede u svom Jedinstvu iz Uba, ali to neće biti slučaj.

On će još igrati na vrlo visokom nivou i za svoju narednu destinaciju opet je odabrao Italiju, odnosno Sasuolo.

Sa povratnikom u Seriju A potpisao je jednogodišnji ugovor, a u dogovor je uključena i opcija produžetka na još jednu sezonu.

Značajan korak ekipe iz Ređo Emilije u borbi za opstanak uprkos tome što sezona nije ni počela. Nemanja Matić je pouzdan igrač, iskusan i zajedno sa Domenikom Berardijem trebalo bi da drži svlačionicu.

Zanimljivo je da ga u klubu čeka Fabio Groso koji je pre dve godine vodio Olimpik Lion, a "lavove" je napustio neposredno pred dolazak srpskog veziste.

