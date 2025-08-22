KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Nemanja Matić ima novi klub i to kakav u 37. godini
Srpski vezista Nemanja Matić našao je novi klub vrlo brzo pošto je prekinuo saradnju sa Olimpikom iz Liona.
Francuski velikan je bio prinuđen da se rastane sa Matićem usled njegovih visokih primanja, a redukcije troškova organizacije zbog finansijskih poteškoća. Pominjalo se da bi srpski vezista mogao čak da se vrati u domovinu i pozne igračke godine provede u svom Jedinstvu iz Uba, ali to neće biti slučaj.
On će još igrati na vrlo visokom nivou i za svoju narednu destinaciju opet je odabrao Italiju, odnosno Sasuolo.
Sa povratnikom u Seriju A potpisao je jednogodišnji ugovor, a u dogovor je uključena i opcija produžetka na još jednu sezonu.
Značajan korak ekipe iz Ređo Emilije u borbi za opstanak uprkos tome što sezona nije ni počela. Nemanja Matić je pouzdan igrač, iskusan i zajedno sa Domenikom Berardijem trebalo bi da drži svlačionicu.
Zanimljivo je da ga u klubu čeka Fabio Groso koji je pre dve godine vodio Olimpik Lion, a "lavove" je napustio neposredno pred dolazak srpskog veziste.
