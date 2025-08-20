TRAGEDIJA UZDRMALA SPORT: Fudbaler preminuo pred svojom majkom!

Tužne vesti pogodile su fudbalski svet.

Fudbaler Luka Aluzi napustio nas je u 30. godini života.

Aluizi, koji je pre nekoliko dana potpisao ugovor sa italijanskim niželigašem Kastel Azarom neće imati priliku da debituje za novi klub.

On je kolabirao kod kuće pred svojom majkom koja je odmah pozvala hitnu pomoć, ali za njega spasa nije bilo.

-Duboko smo potreseni tragičnim vestima. Luka Aluizi je bio spreman da obuče naš dres i započne novu sportsku avanturu. Klub izjavljuje saučešće porodici i učestvuje u tuzi zbog iznenadonog gubitka Luke, piše u saopštenju.

