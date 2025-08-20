PUNI SE KASA NA MARAKANI! "Novosti" saznaju, Zvezda naprasno još bogatija

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Nemanja Krstović, novi je fudbaler Atalante.

Foto: EPA-EFE/FABIO MURRU

Leće će od njegovog transfera u Atalantu zaraditi oko 25.000.000 evra plus bonuse, dok će Crvenoj zvezdi pripasti 550.000 evra, na osnovu procenata, saznaju Novosti.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde je „buknuo“ prošle sezone u dresu Lećea, postigao je 11 golova u Seriji A, uz pet asistencija što ga je preporučilo timu iz Bergama.

