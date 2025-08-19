Fudbal

"BIO SAM MEĐU NAJGORIMA NA TERENU!" Mirko Ivanić o Zvezda - Pafos: Imaćemo čemu da se nadamo samo u jednom slučaju...

19. 08. 2025. u 23:24

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra sledeće sedmice. A njegov kapiten, Mirko Ivanić, nije štedeo reči kritike na svoj račun dok je sumirao utiske.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, on je ovako započeo analizu


- Definitivno ne mogu da kažem da su bili bolji, ali čim su pobedili, zaslužili su. U prvom minutu smo primili gol i nismo uspeli da se vratimo. Nismo odigrali dobar meč, a ja prvi... Bio sam među najgorima na terenu. Ako planiramo da prođemo dalje, moram da krenem od sebe, moramo da se popravimo. Samo tako imamo čemu da se nadamo. Ovo je bila loša utakmica, pre svega s moje strane, a onda i od ostatka ekipe - istakao je Ivanić za TV Arena sport.

