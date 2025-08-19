"SABIJENI SMO UZA ZID!" Vladan Milojević posle Crvena zvezda - Pafos: Ako hoćemo da igramo Ligu šampiona...
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra sledeće sedmice. A njegov strateg, Vladan Milojević, na zanimljiv način je sumirao utiske.
Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, on je ovako započeo analizu:
- Mi smo očekivali Pafos kakav se danas i prikazao. Izuzetno brza ekipa, koristi tranziciju. Igraju dosta snažno, atlete su. Tako da... Morali smo da dobijemo neke duele! Znači, u ovakvim intenzivnim utakmicama morate da dobijate duele, a mi smo lako ispadali iz duela, eto, i u prvom minutu. Ali, dobro, šta je, tu je. Analiziraćemo, odmoriti se i idemo da odigramo drugo poluvreme. Znamo da smo u deficitu, treba da pokažemo karakter. Pafos će pored rezultata imati na svojoj strani i adaptiranost na tamošnje vremenske prilike, ali... Nemamo druge, sabijeni smo uza zid i ako hoćemo da igramo Ligu šampiona, moramo tih 90 minuta da budemo na vrhuncu - istakao je Milojević.
On je rekao da je u 32. minutu zamenio Olanjinku Duarteom iz taktičkih razloga, a ne zbog povrede.
Zaključio je izjavu za TV Arena sport na sledeći način:
- Moramo da budemo drugačiji u revanšu. Igramo pred njihovim navijačima. Videćemo... Ne treba mnogo pričati, treba raditi, dobro odigrati.
