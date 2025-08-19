Fudbal

"SABIJENI SMO UZA ZID!" Vladan Milojević posle Crvena zvezda - Pafos: Ako hoćemo da igramo Ligu šampiona...

Новости онлине

19. 08. 2025. u 23:21

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra sledeće sedmice. A njegov strateg, Vladan Milojević, na zanimljiv način je sumirao utiske.

САБИЈЕНИ СМО УЗА ЗИД! Владан Милојевић после Црвена звезда - Пафос: Ако хоћемо да играмо Лигу шампиона...

FOTO: Ata images

Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, on je ovako započeo analizu:

- Mi smo očekivali Pafos kakav se danas i prikazao. Izuzetno brza ekipa, koristi tranziciju. Igraju dosta snažno, atlete su. Tako da... Morali smo da dobijemo neke duele! Znači, u ovakvim intenzivnim utakmicama morate da dobijate duele, a mi smo lako ispadali iz duela, eto, i u prvom minutu. Ali, dobro, šta je, tu je. Analiziraćemo, odmoriti se i idemo da odigramo drugo poluvreme. Znamo da smo u deficitu, treba da pokažemo karakter. Pafos će pored rezultata imati na svojoj strani i adaptiranost na tamošnje vremenske prilike, ali... Nemamo druge, sabijeni smo uza zid i ako hoćemo da igramo Ligu šampiona, moramo tih 90 minuta da budemo na vrhuncu - istakao je Milojević.

On je rekao da je u 32. minutu zamenio Olanjinku Duarteom iz taktičkih razloga, a ne zbog povrede. 

Zaključio je izjavu za TV Arena sport na sledeći način:

- Moramo da budemo drugačiji u revanšu. Igramo pred njihovim navijačima. Videćemo... Ne treba mnogo pričati, treba raditi, dobro odigrati.

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEVEROVATAN MEČ NA MARAKANI! Crvena zvezda izgubila od Pafosa, Liga šampiona moguća samo uz podvig na Kipru!
Fudbal

0 24

NEVEROVATAN MEČ NA MARAKANI! Crvena zvezda izgubila od Pafosa, Liga šampiona moguća samo uz podvig na Kipru!

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a konačan rezultat, 1:2 svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra sledeće sedmice. Ipak, posle svega viđenog u ovom duelu (a bilo je i poništenih golova i poništenih odluka o penalu), crveno-beli imaju čemu da se nadaju na Kipru. Tamko će isti rivali odmeriti snage u utorak 26. avgusta od 21 sat, kada će i pasti odluka koji će od ova dva tima igrati u elitnom klupskom nadmetanju UEFA, a ko će, kao poraženi, preći u grupnu fazu Lige Evrope. Da bi prošla u Ligu šampiona, Zvezda mora ili da pobedi sa dva razlike u revanšu, ili sa jedan, pa da sa penala eliminiše ovog vrlo nezgodnog, a vrlo iskusnog suaprnika.

19. 08. 2025. u 23:00 >> 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa