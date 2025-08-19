VLAHOVIĆ OSTAJE U "SERIJI A": Srbin menja klupske boje ali ne napušta "čizmu"
Spekulacije o transferu Dušana Vlahovića se nastavaljaju, a italijanski mediji sada prenose da bi srpski napadač mogao da ode u Milan.
Italijanski novinar Mate Moreto ističe da je Igli Tare, agent Vlahovića, u stalnom kontaktu sa Juventusom i samim igračem.
- Vlahović je prvi favorit da pojača Milanov napad. Postoje stalni kontakti između svih. Tare konstantno razgovara sa njim, agentima, ali i Juventusom. Videćemo narednih dana da li je dogovor izvodljiv, u smislu troškova, ali Milan radi sve kako bi došao do Vlahovića. Imaju Rosoneri i druge opcije, normalno - rekao je Moreto kod Fabricija Romana.
