HITNO UPOZORENJE CRVENE ZVEZDE: "Delije" ovo moraju da znaju!
Crvena zvezda i Pafos su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, a pred taj meč završnog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra danas od 21 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su dobile važno upozorenje od svog voljenog kluba.
Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:
"Upozorenje navijačima - bez pirotehnike na meču sa Pafosom
Crvene zvezde u utorak 19. avgusta od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje kiparski Pafos u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Klub obaveštava navijače i zvezdašku javnost da je Crvena zvezda pod uslovnom kaznom od strane UEFA, te apeluje na navijače da se ponašaju fer i sportski na utakmici.
Meč između Crvene zvezde i Pafosa će biti praćen od strane predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Našem klubu preti zatvaranje tribina u narednim utakmicama na međunarodnoj sceni.
Molimo sve zvezdaše, koji dolaze na utakmicu da ne koriste pirotehniku na predstojećem meču, jer posledice mogu biti veoma štetne za klub i naše navijače", ističu sa Marakane.
