EVROBASKET, PA KRAJ: Nikola Vučević najavio povlačenje iz reprezentacije

NBA as i reprezentativac Crne Gore, Nikola Vučević, najavio je da će mu Evrobasket biti najverovatnije poslednje veliko takmičenje sa reprezentacijom.

Do klupskih obaveza ima vremena, a reprezentativne su verovatno poslednje.

- Možda ću promeniti mišljenje, ali za sada verujem da će ovo zaista biti moje poslednje. Sledeće prvenstvo je tek za dve godine. Imaću 36, 37 godina. Takođe bih želeo da se više fokusiram na NBA karijeru. Sa godinama moram da mislim na telo i oporavak pre početka sezone - rekao je Vučević za Basket USA.

Kao čovek koji ima porodicu, ima želju da se u narednom periodu posveti više svojim najmilijima.

- Tokom godine često sam odsutan zbog putovanja, treninga i utakmica. Leta su prilika da nadoknadim propušteno vreme sa svoje troje dece i da uživam. Trenutno mi je to najveći prioritet.

Istakao je Vučević da je Čikago sasvim sigurno klub gde će početi sezonu.

- Da, nemam skoro nikakvu sumnju. U tom duhu se i spremam. Posle, videćemo – ne znam šta može da se desi.

Mnogo pisanja je bilo u vezi sa Crnogorcem u poslednjem periodu.

- Glasina uvek ima. Većina je lažna. To je malo i besmisleno. Na primer, priča o „buy-outu“ je pogrešno protumačena u Evropi: novinar je napisao da bi, ako ne bude trejda tokom sezone, možda postojala opcija „buy-outa“ pre „deadlinea”…

Želja je vrlo jednostavna – pehar kao kruna NBA karijere.

- Voleo bih da igram za tim koji ima ambicije da osvoji NBA titulu. U Evropi je lakše priključiti se velikom timu, ali u NBA je komplikovanije zbog pravila i trejdova.

Titula sa Čikagom ne deluje realno.

- Možda ne ove sezone, jer ćemo biti mlada ekipa. Ali nikad se ne zna – ambicije timova se brzo menjaju iz godine u godinu, u zavisnosti od povreda i transfera.

Do kada će trajati karijera Nikole Vučevića, odgovor trenutno ne postoji.

- Nisam sebi postavio starosnu granicu. Dokle god sam fizički dobro, motivisan i imam ulogu na terenu koja mi odgovara, nadam se da ću igrati. Osećam se odlično, fizički i mentalno. Dolazim iz vrlo dobre sezone. Ulazim u poslednju godinu ugovora sa Čikagom. Posle ćemo videti – u zavisnosti od prilika i ponuđenih uloga. Znam da će se, pre ili kasnije, moja uloga promeniti i spreman sam da to prihvatim. Mislim da imam još nekoliko dobrih godina ispred sebe.

