"TO MI JE BIO MOTIV, A NE NOVAC!" Adem LJajić o prelasku u Sarajevo
Doskorašnji fudbaler Novog Pazara, Adem Ljajić, odlučio je da karijeru ne nastavi u "njegovom" Partizanu kao ni u Pazaru, već u redovima Sarajeva.
Veliku pažnju javnosti izazvao je njegov odlazak u glavni grad Bosne i Hercegovine gde je pre nekoliko dana zaigrao za Sarajevo protiv Posušja u svojoj prvoj utakmici. U razgovoru za "Klix.ba" rekao je da je uveren da je doneo dobru odluku što je stigao na "Koševo", ali da se nije vodio novcem prilikom potpisa.
- Već sam rekao da me ta vrsta priče pomalo vređa, kao sportistu pre svega, ali i kao osobu. Da budem potpuno iskren, sve te medijske priče su bez osnova. Ne radi se ni blizu o iznosu kako se pričalo. Da sam se vodio samo novcem, otišao bih na neko sasvim drugo mesto. Došao sam u Sarajevo jer sam video sportski izazov, a došao sam iz Novog Pazara što takođe govori o nekim mojim ambicijama i razmišljanjima u ovom delu moje karijere. Želim da pomognem ekipi, da prenesem svoje iskustvo i da zajedno sa saigračima ostvarimo ciljeve. Naravno, vidim ovo kao izazov jer klub nije već dugo bio prvak - rekao je Ljajić.
Dodao je da mu je motiv želja da bude deo velikog projekta.
- Sarajevo je klub s tradicijom, s velikom navijačkom bazom i ambicijama. Kada sam razgovarao s ljudima iz kluba, pre svega sa predsednikom Mirvićem, prepoznao sam iskrenu želju da se napravi nešto veliko. To mi je bio motiv - da budem deo tog projekta - naveo je.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
19. 08. 2025. u 07:00
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
19. 08. 2025. u 15:12
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)