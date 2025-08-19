Fudbal

"TO MI JE BIO MOTIV, A NE NOVAC!" Adem LJajić o prelasku u Sarajevo

Filip Milošević

19. 08. 2025. u 15:44

Doskorašnji fudbaler Novog Pazara, Adem Ljajić, odlučio je da karijeru ne nastavi u "njegovom" Partizanu kao ni u Pazaru, već u redovima Sarajeva.

Foto: Nebojsa Parausic

Veliku pažnju javnosti izazvao je njegov odlazak u glavni grad Bosne i Hercegovine gde je pre nekoliko dana zaigrao za Sarajevo protiv Posušja u svojoj prvoj utakmici. U razgovoru za "Klix.ba" rekao je da je uveren da je doneo dobru odluku što je stigao na "Koševo", ali da se nije vodio novcem prilikom potpisa.

- Već sam rekao da me ta vrsta priče pomalo vređa, kao sportistu pre svega, ali i kao osobu. Da budem potpuno iskren, sve te medijske priče su bez osnova. Ne radi se ni blizu o iznosu kako se pričalo. Da sam se vodio samo novcem, otišao bih na neko sasvim drugo mesto. Došao sam u Sarajevo jer sam video sportski izazov, a došao sam iz Novog Pazara što takođe govori o nekim mojim ambicijama i razmišljanjima u ovom delu moje karijere. Želim da pomognem ekipi, da prenesem svoje iskustvo i da zajedno sa saigračima ostvarimo ciljeve. Naravno, vidim ovo kao izazov jer klub nije već dugo bio prvak - rekao je Ljajić.

Dodao je da mu je motiv želja da bude deo velikog projekta.

- Sarajevo je klub s tradicijom, s velikom navijačkom bazom i ambicijama. Kada sam razgovarao s ljudima iz kluba, pre svega sa predsednikom Mirvićem, prepoznao sam iskrenu želju da se napravi nešto veliko. To mi je bio motiv - da budem deo tog projekta - naveo je.

