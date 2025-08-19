PIKSI IZNENADIO SRBIJU! Milinković Savić igra protiv Engleske, ali i još jedan "otpisani"?

SELEKTOR Srbije Dragan Stojković Piksi je u utorak ujutru objavio preliminarni spisak od 29 fudbalera na koje računa za duele sa Letonijom i Engleskom početkom septembra

Foto arhiva VN

A na njemu su se, mnogi će reći iznenađujuće, našli Filip Kostić i Vanja Milinković-Savić. Iznenađujuće, jer Kostić nije bio ni na širim spiskovima nakon Evropskog prvenstva, dok je Vanja bio pozivan, ali nijednom nije bio deo ekipe "orlova". Za Vanju, recimo, nije bilo mesta na spisku za duele sa Albanijom i Andorom, uprkos tome što je uz Mileta Svilara bio najbolje ocenjeni golman Serije A za prošlu sezonu.

Stojković je u više navrata govorio o statusu ovog čuvara mreže. Čini se da nije uvek sve bilo "čisto".

- Vanja brani za Torino, vama i nama je čudno da se žali na povredu, ali moram da poštujem njegovo mišljenje. Koliko znam, ima terapije tokom nedelje i onda brani. Tako mesec ili dva… - poručio je Stojković jos 2024. godine.

FOTO: FSS

Piksi je poslednji put o braći Milinković Savić govorio nedavno.

- Što se braće tiče, golman Vanja nije na spisku što ne znači da neće biti ubuduće. Odluka je takva da su tu Rajković, Petrović i Jovanović koji po meni zaslužuju mjesto. Što se tiče drugog brata u Saudijskoj Arabiji, Sergeja, mi smo prije objavljivanja spiska obavili razgovor sa njim. ponovo. Ista meta i isto rastojanje u prethodnom periodu - rekao je Stojković u svom nedavnom obraćanju.

Piksi je očigledno doneo odluku da mu je iskusni čuvar mreže potreban. Vanja je u međuvremenu promenio klub, prešao je iz Torina u Napoli, pa možda i tu leži odgovor zašto je selektor promenio odluku.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)