"USPELI SMO I TO DA URADIMO": Evo šta je Srđan Blagojević rekao nakon ubedljive pobede Partizana u Superligi Srbije
PARTIZAN je nastavio sa sjajnim igrama u Superligi Srbije. Crno-beli su razbili IMT sa 5:1, a zadovoljstvo zbog trijumfa nije mogao da sakrije trener "parnog valjka" Srđan Blagojević.
Iako je istakao da je bilo i ne baš dobrih stvari u igri, ipak želi da uživa u novoj pobedi.
- Dali smo pet golova, bilo je dobrih i problematičnih stvari, ali hajde da uživamo u ovoj pobedi od pet golova - rekao je Blagojević za "TV Arena sport".
Zahvalio je navijačima koji su dobrano popunili tribine stadiona u Humskoj.
- Imam informaciju, ne znam koliko je tačna, da je Partizan prvi put posle četiri godine pobedio u prva četiri kola. Uspeli smo i to da uradimo, ali idemo dalje. Hvala svima koji su došli, ponedeljak je, nadam se da će se nastaviti trend. Samo zajedno možemo da guramo dalje - zaključio je Blagojević.
Partizan posle četiri odigrane utakmice ima maksimalnih 12 bodova. Isti učinak ima još samo Crvena zvezda.
