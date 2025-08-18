FUDBALSKI HAOS ZBOG FIFA! Svetsko prvenstvo na svake dve godine?! Tektonske promene na pomolu, sprema se i tužba nezadovoljnih!

Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično šokantne.

Prema izveštaju Gardijana, FIFA razmatra značajne promene u vezi sa Svetskim klupskim prvenstvom (FIFA Club World Cup), uključujući mogućnost održavanja turnira svake dve godine od 2029. i proširenje broja učesnika sa 32 na 48 timova, a sve to uz potencijalno smanjenje ili potpuno ukidanje prijateljskih utakmica reprezentacija u junskom terminu.

FIFA je u junu 2025. organizovala prvo Svetsko klupsko prvenstvo u proširenom formatu sa 32 tima u Sjedinjenim Državama, gde je Čelsi osvojio titulu pobedivši PSŽ sa 3:0, i zaradivši oko sto miliona evra.

Uspeh turnira, uprkos početnim problemima sa prodajom ulaznica, podstakao je velike evropske klubove, uključujući Real Madrid, Barselonu, Mančester junajted, Liverpul i Napoli, da lobiraju za češće održavanje turnira, videći ga kao značajan izvor prihoda.

Real Madrid je, prema Gardijanu, motivisan finansijskim potencijalom direktno predložio FIFA-i da turnir postane dvogodišnji, s obzirom na to da je sam klub bio odgovoran za 25% prodatih ulaznica na ovogodišnjm turniru.

Plan za proširenje na 48 timova od 2029. skroz je u skladu FIFA strategijom "globalne ekspanzije", sličnu onoj primenjenoj na Svetskom prvenstvu za reprezentacije, koje će takođe imati 48 ekipa od 2026. za muškarce i 2031. za žene.

Ovaj potez oko proširenje klupskog šampionata je podstaknut zahtevima klubova koji se nisu kvalifikovali za "izdanje 2025", poput Arsenala, Liverpula i Barselone, zbog ograničenja od dva kluba po zemlji (osim za Brazil sa četiri i američki MLS ligu sa tri).

FIFA razmatra ukidanje ovog ograničenja, što bi omogućilo veću zastupljenost evropskih i južnoameričkih klubova.

Pored toga, svetska kuća fudbala je obezbedila unosan ugovor o TV pravima sa DAZN-om za oko 925 miliona evra, što dodatno podstiče komercijalni interes za proširenje.

Ali...

Ima onih koji se veoma, veoma protive tome!

Predlog za dvogodišnji turnir i proširenje na 48 timova izaziva kontroverze.

Premijer liga i UEFA verovatno će se usprotiviti zbog preopterećenog kalendara, a grupa "World Leagues", podržana od Premijer lige, već je pokrenula pravne postupke protiv svetske kuće fudbala zbog nedostatka konsultacija o rasporedu.

Da bi se ublažio pritisak na igrače, FIFA razmatra ukidanje junskog termina za prijateljske reprezentativne utakmice, što bi oslobodilo prostor za klupska takmičenja, ali bi naišlo na otpor UEFA, koja baš u tom periodu organizuje finale Lige nacija.

Međunarodni kalendar je već fiksiran do 2030, pa su promene pre toga ograničene, ali period posle toga pruža mogućnosti za pregovore.

Za domaćinstvo turnira 2029, FIFA planira formalni proces nadmetanja, za razliku od 2025. kada su SAD dobile organizaciju bez "tendera".

Katar, Španija, Maroko i Brazil su izrazili interes, a postoji mogućnost da se utakmice igraju u više zemalja, slično Svetskom prvenstvu 2030. (Španija, Portugal, Maroko).

