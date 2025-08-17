HAOS NA STARTU PREMIJER LIGE: Poništen gol iz najluđeg razloga, "Pravila 13" - navijači ubeđeni: "VAR štiti velike"! (VIDEO)

Ako se moglo očekivati da će Notingem Forest opravdati ulogu favorita protiv Brentforda na startu Premijer lige, malo ko je očekivao da će Kristal Palas u gostima pomrsiti konce Čelsiju, klubu koji je nedavno osvojio FIFA Svetsko klupsko prvenstvo. I, pritom mnogi misle - da je Palasov tim pokraden...

FOTO: Tanjug/AP

Forest je sa 3:1 pobedio ekipu Brentforda, kome nije bio dovoljan "zalet" što je u poslednjoj pripremnoj utakmici odigrao 2:2 sa nemačkom Borusijom iz Menhengladbaha, dok je Kristal Palas odoleo kao gost Čelsija - bilo je 0:0.

Na Gradskom stadionu u Notingemu, domaćin je uz 90 minuta igre Nikole Milenkovića na štoperskoj poziciji, dominirao od samog početka.

Predvođen Krisom Vudom, koji je postigao dva gola, uključujući odlučujući na isteku prvog poluvremena, Forest je gospodario terenom, a pritom je Dan Ndoje dao gol na debiju, iskoristivši centaršut Morgana Gibsa-Vajta.

Brentford, pod novim trenerom Kitom Endruzom, bio je oslabljen odlascima ključnih igrača poput Brajana Mbeuma i Kristijana Norgarda, a jedini gol za goste postigao je Igor Tijago iz penala u finišu utakmice, što je bilo nedovoljno ni za pomisao o preokretu.

S druge strane, na Stamford Bridžu, Čelsi je razočarao svoje navijače, ne uspevši da probije čvrstu odbranu Kristal Palasa, uprkos 70% poseda lopte i 19 udaraca ka golu.

Ebereči Eze je za goste dao pogodak, i to iz slobodnog udarca, ali je on poništen zbog kontroverzne VAR odluke.

Naime, odlučeno je da je "kapiten Mark Gehi bio preblizu Čelsijevom živom zidu", pa je stoga poništen gol iz slobodnjaka.

Crystal Palace and Eze have been robbed there.



Another season of corruption for teams outside the top 6 and another season of unbalanced VAR ahead 🙄#CHECRY pic.twitter.com/dUz4fosTqF — Liam Thompson (@TomaNUFC16) August 17, 2025

Ezeov gol iz slobodnog udarca se nije važio jer je kapiten Palasa bio manje od jednog metra od odbrambenog živog zida Čelsija, čime je prekršio Pravilo 13.

Ovo pravilo zahteva od napadača da ostanu na udaljenosti od najmanje jednog metar od zida koji čine tri ili više odbrambenih igrača, i toliko moraju da budu udaljeni sve dok lopta ne postane "živa". Kazna za ovaj prekštaj je indirektan slobodan udarac za rivala, u ovom slučaju Čelsi.

I, dok su domaćini propustili nekoliko ozbiljnih prilika, uključujući promašaj Andreja Santosa u nadoknadi vremena, i gosti su imali svoje (čak 13 šuteva), pokazavši opet da i u novoj sezoni mogu da pomrse konce i moćnijima od sebe.

