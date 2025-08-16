SUPERLIGA SRBIJE: Novi Pazar pobedio Radnik Surdulicu!
FUDBALERI Novog Pazara pobedili su večeras na svom terenu ekipu Radnika rezultatom 2:0 (1:0) u utakmici 5. kola Superlige Srbije.
Golove za tim koji sa klupe predvodi Vladimir Gaćinović postigli su Ejike Opara u 23. i Matija Malekinušić u 56. minutu.
Fudbaleri Novog Pazara se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Superlige Srbije sa sedam bodova, dok je Radnik 11. sa četiri.
Novi Pazar će u narednom kolu gostovati Spartaku u Subotici, dok će Radnik dočekati Železničar.
