Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE: Novi Pazar pobedio Radnik Surdulicu!

Танјуг

16. 08. 2025. u 21:51

FUDBALERI Novog Pazara pobedili su večeras na svom terenu ekipu Radnika rezultatom 2:0 (1:0) u utakmici 5. kola Superlige Srbije.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Нови Пазар победио Радник Сурдулицу!

FOTO: N. Paraušić

Golove za tim koji sa klupe predvodi Vladimir Gaćinović postigli su Ejike Opara u 23. i Matija Malekinušić u 56. minutu.

Fudbaleri Novog Pazara se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Superlige Srbije sa sedam bodova, dok je Radnik 11. sa četiri.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Novi Pazar će u narednom kolu gostovati Spartaku u Subotici, dok će Radnik dočekati Železničar.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TUGA! Preminuo mladi srpski fudbaler (24)

TUGA! Preminuo mladi srpski fudbaler (24)