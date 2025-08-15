"PRVA, PA TEŠKA!" Tomislav Sivić ovako najavio meč protiv Železničara u Pančevu

Fudbalski klub Radnički gostovaće u petom kolu Superlige Srbije ekipi Železničara u Pančevu.

FOTO: FK Radnički Niš

Na klupi Radničkog debitovaće novi šef stručnog štaba Tomislav Sivić koji je istakao da njegova ekipa put Pančeva kreće sa najvišim ambicijama i ciljem da osvoji bodove.

- Prva utakmica, pa teška. Međutim, sada i nema lakih utakmica. Železničar je jedna odlična ekipa. Imaju mladog perspektivnog trenera koji insistira na igri iz zadnje linije. U dobrom su momentu, napravili su dobar rezultat u poslednjoj utakmci, a inače igraju dobro. Imaju svoju viziju, očekuje nas veoma zahtevna utakmica u svakom pogledu, kako rezultatskom, tako taktičkom, igračkom. Moramo se dobro spremiti, vremena nije bilo mnogo, međutim, moramo se prilagoditi situaciji. Uradili smo četiri treninga, imamo sutra još jedan. Probaćemo da odgovorimo na igru ekipe iz Pančeva i naravno da idemo bez bele zastave. Kao što sam već rekao Radnički je dobra ekipa, sa mnogo istaknutih pojedinaca i to mora u nedelju da pokaže na terenu. Siguran sam da će tako i biti. Ne bih sada previše ulazio u detalje, ali ćemo biti spremni za utakmicu i sigurno da idemo na tri boda, istakao je Sivić.

Jedan od iskusnijih u redovima niškog tima Marko Petković ističe da igrači sada treba da ponesu veći teret.

- Očekuje nas teška utakmica. Jedna jako dobra, mlada ekipa sa dobrim, mladim trenerom. Za razliku od nas ekipa koja je u usponu forme. Novi šef je tek stigao, nismo imali mnogo vremena da radimo neke određene stvari. U ovoj utakmici veliki teret moramo mi igrači da ponesemo i ovakve utakmice se igraju nekim karakterom, da damo novom šefu vremena i da probamo sa jednim pozitivnim rezultatom da uđemo u tu novu saradnju. A da onda očekujemo dobre rezultate iz utakmice u utakmicu, rekao je Petković.

Utakmica, Železničar – Radnički, biće odigrana u nedelju 17. avgusta od 19:30 sati. Glavni sudija biće David Matić.