BRUKA HAJDUKA! Splićani 15. godinu za redom ispadaju u kvalifikacijama za evropska takmičenja

Fudbaleri Hajduka iz Splita neće igrati u evropskim takmičenjima ni ove sezone, pošto je njihov put okončao albanski predstavnik FK Dinamo Tirana.

FOTO: Profimedia

Hajduk je u prvom meču u Splitu slavio sa 2:1, ali je u revanšu poražen sa 3:1 i to nakon produžetka.

Baton Zabergja je postigao gol u 14. minutu za 1:0 u tirani i taj rezultat je ostao na snazi i nakon 90 minuta.

Veoma bitan trenutak na utakmici dogodio se u 78. minutu, kada je Abdulie Saniang dobio drugi žuti, odnosno crveni karton, pa je Hajduk ostao sa deset igrača.

Uprkos tome, hrvatski tim je poravnao rezultat preko Frana Karačića u 99. minutu i tada je bio blizu plasmana u narednu, odnosno četvrtu rundu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Međutim, veliki preokret dogodio se u samo tri minuta, kada su u razmaku od 109. do 111. mrežu Hajduka pogodili Eridon Kuardaku i Hekuran Beriša.

Poslednji put kada je Hajduk igrao grupnu fazu nekog evropskog takmičenja bilo je u sezoni 2010/2011.

