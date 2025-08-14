ŠOK! Nemanja Matić ostao bez kluba!

Srpski fudbaler Nemanja Matić nije više fudbaler Liona.

Foto: Profimedia

Trebalo je da nekadašnji vezista Srbije nosi dres Olimpika još godinu dana, ali je danas sa njim raskinut ugovor.

Sve je odrađeno u tišini, Nemanja Matić i Lion postigli su dogovor i francuski klub je putem društvenih mreža saopštio da je saradnja zvanično završena.

- Nemanja Matić i Olimpik Lion prekidaju saradnju. Hvala ti na sjajnim trenucima, Nemanja! Srećno u budućnosti, objavio je francuski klub.

Matić je karijeru počeo u Jedinstvu sa Uba, seniorsku je otpočeo u Kolubari, nastupao je za Košice, Čelsi, Vitese, Benfiku, Mančester Junajted, Romu, Ren i Olimpik.

Dres reprezentacije Srbije nosio je od 2008. do 2020. godine.

