ŠOK! Nemanja Matić ostao bez kluba!
Srpski fudbaler Nemanja Matić nije više fudbaler Liona.
Trebalo je da nekadašnji vezista Srbije nosi dres Olimpika još godinu dana, ali je danas sa njim raskinut ugovor.
Sve je odrađeno u tišini, Nemanja Matić i Lion postigli su dogovor i francuski klub je putem društvenih mreža saopštio da je saradnja zvanično završena.
- Nemanja Matić i Olimpik Lion prekidaju saradnju. Hvala ti na sjajnim trenucima, Nemanja! Srećno u budućnosti, objavio je francuski klub.
Matić je karijeru počeo u Jedinstvu sa Uba, seniorsku je otpočeo u Kolubari, nastupao je za Košice, Čelsi, Vitese, Benfiku, Mančester Junajted, Romu, Ren i Olimpik.
Dres reprezentacije Srbije nosio je od 2008. do 2020. godine.
