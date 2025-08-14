Fudbal

ŠOK! Nemanja Matić ostao bez kluba!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 08. 2025. u 18:23

Srpski fudbaler Nemanja Matić nije više fudbaler Liona.

ШОК! Немања Матић остао без клуба!

Foto: Profimedia

Trebalo je da nekadašnji vezista Srbije nosi dres Olimpika još godinu dana, ali je danas sa njim raskinut ugovor. 

Sve je odrađeno u tišini, Nemanja Matić i Lion postigli su dogovor i francuski klub je putem društvenih mreža saopštio da je saradnja zvanično završena.

- Nemanja Matić i Olimpik Lion prekidaju saradnju. Hvala ti na sjajnim trenucima, Nemanja! Srećno u budućnosti, objavio je francuski klub.

Matić je karijeru počeo u Jedinstvu sa Uba, seniorsku je otpočeo u Kolubari, nastupao je za Košice, Čelsi, Vitese, Benfiku, Mančester Junajted, Romu, Ren i Olimpik. 

Dres reprezentacije Srbije nosio je od 2008. do 2020. godine. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!