"BOLESNE KONSTRUKCIJE!" FK Novi Pazar demantovao da su njegovi navijači u Novom Sadu: Iza takvih tvrdnji stoje loše i opake namere!
Fudbalski klub Novi Pazar oglasio se važnim saopštenjem za javnost, a tema su aktuelni protesti u Srbiji, odnosno navodi da su njegovi navijači učestvovali u njima.
Saopštenje prenosimo u celosti:
"FK Novi Pazar najoštrije osuđuje lažne, tendenciozne i opasne informacije koje su se pojavile na pojedinim portalima da je na 'protestnim skupovima u Novom Sadu učestvovalo 1500 navijača Novog Pazara'.
Za one koji malo lošije stoje sa matematikom, to bi značilo 30 punih autobusa. Autor ove sramne dezinformacije nije, naravno, mogao da vidi nijedan. Jer ga ni bilo nije. Kao što nije bilo nijednog navijača koji je na spomenutim protestima učestvovao.
Ovde se radi o još jednom pokušaju da se Novi Pazar uvuče u dnevno-političke igre i da se baci stigma na klub, pa i ceo grad, predstavljajući ga kao remetilački faktor za celu zemlju. Ove bolesne konstrukcije mogu imati nesagledive posledice na percepciju javnosti prema našem klubu, u kojem igraju igrači raznih vera, nacija i rasa.
