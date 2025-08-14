Fudbal

"BOLESNE KONSTRUKCIJE!" FK Novi Pazar demantovao da su njegovi navijači u Novom Sadu: Iza takvih tvrdnji stoje loše i opake namere!

Новости онлине

14. 08. 2025. u 18:37

Fudbalski klub Novi Pazar oglasio se važnim saopštenjem za javnost, a tema su aktuelni protesti u Srbiji, odnosno navodi da su njegovi navijači učestvovali u njima.

БОЛЕСНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ! ФК Нови Пазар демантовао да су његови навијачи у Новом Саду: Иза таквих тврдњи стоје лоше и опаке намере!

Screenshot / TV Arena sport

Saopštenje prenosimo u celosti:

"FK Novi Pazar najoštrije osuđuje lažne, tendenciozne i opasne informacije koje su se pojavile na pojedinim portalima da je na 'protestnim skupovima u Novom Sadu učestvovalo 1500 navijača Novog Pazara'.

Za one koji malo lošije stoje sa matematikom, to bi značilo 30 punih autobusa. Autor ove sramne dezinformacije nije, naravno, mogao da vidi nijedan. Jer ga ni bilo nije. Kao što nije bilo nijednog navijača koji je na spomenutim protestima učestvovao.


Ovde se radi o još jednom pokušaju da se Novi Pazar uvuče u dnevno-političke igre i da se baci stigma na klub, pa i ceo grad, predstavljajući ga kao remetilački faktor za celu zemlju. Ove bolesne konstrukcije mogu imati nesagledive posledice na percepciju javnosti prema našem klubu, u kojem igraju igrači raznih vera, nacija i rasa.


Iza ovakve vesti ne stoji neznanje ili neinformisanost, već isključivo loša i opaka namera. Uprava Novog Pazara je uvek prva osuđivala ponašanje svojih navijača kada je za to bilo razloga i povoda, ali ovoga puta se zaista radi o potpunoj izmišljotini", ističu iz FK Novi Pazar.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!

ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!