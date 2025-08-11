MAKSIMOVIĆ KAO DUŠAN TADIĆ: Srbin prelazi na Bliski istok?

Srpski vezista Nemanja Maksimović će u narednim danima napustiti redove grčkog Panatinaikosa, javlja "Sport klub".

FOTO: Tanjug/AP

Od ranije postoje najave da je Maksimović meta nekoliko timova. Pominjao se mogući odlazak u Ovijedo, ali priča sa španskim timom se nikada nije konkretizovala.

U razgovore je u međuvremenu ušao Šabab Al Ahli iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je zadovoljio cifrom od 5.000.000 evra za obeštećenje. S obzirom na to da je došao kao slobodan igrač iz Hetafea prošle godine, ovo je fenomenalan posao grčkog tima.

Navodi se da je preostalo da sam igrač dogovori lične uslove sa klubom iz Emirata i da to neće biti problem, a očekuje se da transfer bude obelodanjen do kraja sedmice.

Maksimović je za PAO odigrao 49 utakmica uz po četiri gola i asistencije.

