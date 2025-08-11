Fudbal

MARKUS RAŠFORD SE BAŠ OBRUKAO: Zbog ovoga se ceo svet smeje fudbaleru Barselone (VIDEO)

Новости онлине

11. 08. 2025. u 10:54

BARSELONA je ovog leta dodatno pojačala ionako moćan napad. U klub je stigao Markus Rašford, ali se Englez na utakmici protiv Koma baš obrukao.

FOTO: Profimedia

On je u ubedljivoj pobedi od 5:0 upisao asistenciju, ali morao je i gol da postigne. No, bivši igrač Mančester junajteda to nije uspeo da uradi.

Rašford je promašio ceo gol u situaciji u kojoj bi svaki igrač žmureći morao da pošalje loptu u mrežu.

Lamin Jamal je oduzeo loptu i odmah uposlio Engleza, koji je obišao golmana i ispred sebe imao relativno praznu mrežu – koju je promašio.

Ostaje da se vidi kako će ovo uticati na 27-godišnjaka iz Mančestera i kakvu ulogu mu je namenio Hansi Flik.

Podsetimo, Barselona 16. avgusta u 1. kolu La Lige gostuje Majorki.

