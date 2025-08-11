MARKUS RAŠFORD SE BAŠ OBRUKAO: Zbog ovoga se ceo svet smeje fudbaleru Barselone (VIDEO)
BARSELONA je ovog leta dodatno pojačala ionako moćan napad. U klub je stigao Markus Rašford, ali se Englez na utakmici protiv Koma baš obrukao.
On je u ubedljivoj pobedi od 5:0 upisao asistenciju, ali morao je i gol da postigne. No, bivši igrač Mančester junajteda to nije uspeo da uradi.
Rašford je promašio ceo gol u situaciji u kojoj bi svaki igrač žmureći morao da pošalje loptu u mrežu.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Lamin Jamal je oduzeo loptu i odmah uposlio Engleza, koji je obišao golmana i ispred sebe imao relativno praznu mrežu – koju je promašio.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Ostaje da se vidi kako će ovo uticati na 27-godišnjaka iz Mančestera i kakvu ulogu mu je namenio Hansi Flik.
Podsetimo, Barselona 16. avgusta u 1. kolu La Lige gostuje Majorki.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ŠTA SE DEŠAVA SA RUSOM? Danil Medvedev izgubio od 85. na ATP listi u Sinsinatiju
11. 08. 2025. u 08:51
BRAVO, HAMADE: Međedović pobedio 32. tenisera sveta, sledi veoma težak izazov!
11. 08. 2025. u 08:29
JAMAL I LEVANDOVSKI PREKRŠILI DOPING PRAVILA! UEFA kaznila asove FK Barselona!
10. 08. 2025. u 19:09
SRBIJA SLAVI: Dušan Lajović osvojio titulu!
10. 08. 2025. u 20:13
SINEROVOJ DOMINACIJI NEMA KRAJA: Svetski broj jedan nastavlja "šetnju" do finala Sinsinatija
ITALIJANSKI teniser će se u trećem kolu prestižnog mastersa sastati sa Gabrijelom Dijaloom (1.00).
11. 08. 2025. u 12:16
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i Leh Poznanj su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, ali pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra u utorak od 20.30 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su se pobrinule da pažnju usmere i na stvari koje nemaju direktne veze sa fudbalom.
11. 08. 2025. u 12:17
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)