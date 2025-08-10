JAMAL I LEVANDOVSKI PREKRŠILI DOPING PRAVILA! UEFA kaznila asove FK Barselona!

Lamin Jamal, danas jedan od najboljih fudbalera na svetu i član FK Barselona, priredio je novo neprijatno iznenađenje za svoj epristalice.

Nedugo nakon što je za 18. rođendan navodno angažovao autobus pun osoba niskog rasta za žurku kojom je obeležio punoletstva, sada je upleten u jedan "doping-problem".

On i njegov iskusni klupski kolega, Robert Levandovski.

Naime, Jamal i poljski napadač kažnjeni su od strane UEFA novčanom kaznom od po 5.000 evra zbog kršenja antidoping protokola nakon utakmice polufinala Lige šampiona protiv Intera u Milanu, odigrane 6. maja 2025. godine.

Oba igrača su prekršila članove 21.8 i 21.10(a) UEFAantidoping pravila, jer nisu odmah po završetku utakmice došla na doping kontrolu, niti su sledila uputstva zvaničnika za doping testiranje. UEFA zahteva da igrači „odmah“ dođu na mesto za testiranje nakon meča, a Jamal i Levandovski su zakasnili ili nisu u potpunosti ispoštovali proceduru.

Važno je napomenuti da ne postoje dokazi niti sumnje da su igrači koristili zabranjene supstance. Kazne su isključivo proceduralne, odnosno odnose se na nepoštovanje protokola, a ne na pozitivan doping test. UEFA strogo sprovodi ove propise da bi obezbedila integritet takmičenja.

Sama globa je maltene neprimetna za fudbalere s obzirom na njihove plate (Levandovski zarađuje oko 33,3 miliona evra godišnje, a Jamal 15 miliona evra nakon novog ugovora).

Barselona je, podsetimo, izgubila od Intera u polufinalu Lige šampiona 2024/2025. ukupnim rezultatom 7:6, pri čemu je drugi meč u Milanu završen pobedom Intera od 4:3, uz odlučujući gol Davidea Fratezija u produžecima. Emocije su bile visoke, a incident sa doping kontrolom desio se odmah nakon tog megdana.

Pored kazni za igrače, UEFA je kaznila i trenera Hansija Flika i njegovog asistenta Markusa Zorga sa po 20.000 evra i suspenzijom za jedan meč u Ligi šampiona zbog nesportskog ponašanja i kritikovanja sudijskih odluka. Klub je takođe kažnjen sa 5.250 evra zbog bacanja predmeta sa tribina i 2.500 evra zbog paljenja baklji.

Iako kazne za Jamala i Levandovskog ne uključuju suspenzije i neće uticati na njihovo učešće u predstojećim utakmicama, ovaj incident dodaje pritisak na klub, koji se suočava i sa drugim izazovima, poput kazne od 15 miliona evra zbog kršenja finansijskog fer-pleja i potencijalnog povećanja na 60 miliona evra ako ne ispuni uslove.

Uprkos ovom incidentu, Jamal (tada samo 17-godišnjak) je imao sjajnu sezonu, sa devet golova i 15 asistencija u La Ligi, i pet pogodaka uz četiri asistencije u Ligi šampiona. Levandovski je bio drugi najbolji strelac La Lige sa 27 golova u 34 utakmice. Obojica, naravno, ostaju ključni za Barselonu, koja je osvojila La Ligu, Kup Kralja i Španski superkup 2024/25.

