"TREBA DA VAS JE SRAMOTA!" Rusi zatečeni, evo kako se Dejan Stanković ponašao posle najgoreg starta Spartaka u poslednjih 15 godina
Rusija je, otkako je Dejan Stanković preuzeo FK Spartak iz Moskve, imala "pune ruke posla" sa srpskim stručnjakom. Mediji pre svega, jer je Stankovićeva ekipa priređivala i senzacionalne uspehe, ali se i stropoštala u finišu sezone. Srbin je dobio novu šansu, produžio je ugovor, ali... stvari uopšte ne idu dobro u novoj sezoni.
Naime, juče je Stankovićev tim ponovo izgubio u ruskom prvenstvu - Lokomotiva je trijumfovala sa 4:2, pa je Spartak izjednačio svoj najgori start u šampionatu u poslednjih 15 godina:
Posle četiri kola ima samo jednu pobedu, uz jedan remi i dva poraza, i trenutno je 11. na tabeli u konkurenciji 16 klubova (s tim da može da ga prestigne i Orenburg, koji je odigrao meč manje, doduše sa šampionom, Krasnodarom).
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Trener Spartaka je posle ovog poraza izašao pred novinare, a oni su ga upitali da li razmišlja o ostavci, jer, navodno, čelnici kluba su pred njega postavili nekakav ultimatum koji se tiče vrhunskih rezultata.
„Što se tiče glasina, ne zanimaju me - vaši mediji su ti koje šire glasine. Postoji deset odsto trenera koji su spremni da sami odu. A to što govorite je apsolutna laž. Nisam vodio razgovor sa upravom kluba, ne postoje nikakvih ultimatumi. Trebalo bi da vas bude sramota što pišete tako nešto! Uvek prihvatam kritike, ali trebalo bi da vas bude sramota što pišete laži!“, rekao je Srbin.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Posle četiri data i osam primljenih golova u prva četiri prvenstvena muča, Stanković i crveno-beli iz Moskve igraju najpre u grupnoj fazi Kupa u utorak protiv Dinama iz Mahačkale, potom im sledi najveći derbi ruskog fudbala, sa Zenitom (u Moskvi) 16. avgusta od 16.30, te gostovanje Rubinu sedam dana kasnije, 23. dana ovog meseca.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
PRENOS, SRBIJA - KIPAR: Neverovatna utakmica Pešićevih "orlova"!
10. 08. 2025. u 15:51 >> 17:30
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!
10. 08. 2025. u 10:56
VIRC, MILIONI I SEĆANjE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva "žrtva" je uzdrmani Kristal palas
OVE godine u borbi za Komjuniti šild gledaćemo obračun Kristal palasa i Liverpula. Meč se naravno igra na "Vembliju" i počinje u prepoznatljivom britanskom terminu od 16 časova po istočnoevropskom vremenu.
10. 08. 2025. u 07:40
BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i TSC sastali su se u 4. kolu Superlige Srbije na "Marakani", a tom prilikom navijači aktuelnog prvaka Srbije imale su posebnu poruku povodom zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je iz Hrvatske, u avgustu 1995. godine, više od 200.000 Srba proterano sa vekovnih ognjišta.
10. 08. 2025. u 12:18
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)