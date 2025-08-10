BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i TSC sastali su se u 4. kolu Superlige Srbije na "Marakani", a tom prilikom navijači aktuelnog prvaka Srbije imale su posebnu poruku povodom zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je iz Hrvatske, u avgustu 1995. godine, više od 200.000 Srba proterano sa vekovnih ognjišta.
Podsetimo, Crvena zvezda je savladala TSC (i to uz nestvarno mladu postavu koju je koristio trener Vladan Milojević), i tako nastavila odbranu šampionske titule.
Pomenuti meč se desio kao prvi na stadionu "Rajko Mitić" nakon što je hrvatska javnost slavila pomenutu akciju, organizujući i državne proslave tim povodom.
Glavni "trofej" za Hrvate sada već tradicionalno smatran je - Knin.
A u pitanju je grad u kome je, prema popisu stanovništva iz 1991. godine, dakle do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, živeo 12.331 stanovnik, od čega su 80% bili Srbi.
Posle akcije "Oluja" etnička struktura drastično je izmenjena, pa je na popisu 2011. ustanovljeno da u Kninu živi 84,65% Hrvata, a svega 13,44% Srba. Podaci sa hrvatskog popisa iz 2021., kada se radi o nacionalnosti žitelja Knina (čiji se broj sa 15.407 iz 2011. godine - dve decenije kasnije pao na 11.633) kažu da u Kninu živi 76,82% Hrvata, a postotak Srba je skočio sa 13,44% iz 2011. na 21,42% Pritom, nije se uvećao faktički broj Srba (štaviše, bilo ih je 3.551 na pretprošlom popisu, a 2.492 na poslednjem) već je drastičnije pao broj Hrvata (sa 11.612 na 8,936).
Imajući u vidu da je pomenuti grad u periodu krvavog raspada SFRJ bio i glavni grad Republike Srpske Krajine (upravo zbog pomenute nekadašnje strukture stanovništva), "delije" su na utakmici Zvezda - TSC podigle veliki transparent na kome je pisalo:
"Nek svako u amanet ostavi svom sinu - srpsku trobojku da zavijori u Kninu"
Evo i kako je to izgledalo na severnoj tribini "Marakane":
Ali, nije to bila jedina poruka najvatrenijih zvezdaša.
Zbog najnovijih dešavanja u Crnoj Gori, "delije" su imale poruku na više transparenata.
Podsetimo, kako je Tanjug objavio, "u selu Gornje Zaostro kod Berana, postavljen je spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. a na inicijativu više udruženja, nakon čega je usledilo reagovanje crnogorskog Ministarstva kulture.
Pavle Đurišić bio je srpski oficir Jugoslovenske vojske iz Crne Gore, koji je postao četnički vojvoda i predvodio značajni deo crnogorskih četnika tokom Drugog svetskog rata. Istakao se i postao jedan od glavnih komandanata ustanka protiv Italijana u Crnoj Gori u julu 1941..."
Nadležne institucije su naredile da se hitno ukloni taj spomenik, on je izmešten u portu crkve, a "delije" su tokom meča sa TSC-om poručile:
"Đurišiću, mlad majore, ti si ponos Crne Gore! Crne Gore i Srbije, i sve šriom Srbadije!"
Uz to, jedna poruka Zvezdinih navijača ticala se predstojećem evropskom nastupu crveno-belih, pa su tako najvatrenije pristalice kluba iz Ljutice Bogdana 1 pozvale sve koji dolaze na revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa Lehom da se na poseban način obuku.
Naime, oni koji dolaze na istočnu i zapadnu tribinu treba da dođu u crvenim majicama, a oni koji stižu na "sever" i "jug" u bele.
