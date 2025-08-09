SUNOVRAT SRSPKOG FUDBALA: Bez Zvezde i Partizana dotakli smo dno

U poslednjih 15 evropskih dvomeča bez Zvezde i Partizana srpski klubovi prošli su dalje samo jednom, a ispadanja od slabijih rivala postaju alarm za domaći fudbal.

Profimedia

Poslednjih petnaest evropskih dvomeča u kojima su učestvovali srpski klubovi, izuzimajući Crvenu zvezdu i Partizan, donelo je samo jedan uspeh — Čukarički je u sezoni 2021/22 lako izbacio luksemburški Rasing Union rezultatom 8:1.

Srpski timovi su poraženi od jačih rivala poput Brage, Ajaksa i Olimpijakosa, ali najviše zabrinjavaju porazi od klubova iz liga nižeg ranga od naše.

Radnički 1923 eliminisan je od crnogorskog Mornara i Ki Klaksvika sa Farskih ostrva, dok je Vojvodina poražena od Maribora. Radnički Niš ispao je od Gzire sa Malte.

Pored toga, srpski klubovi pretrpeli su poraze od timova iz liga sličnog kvaliteta, primera radi Jagjelonija iz Poljske dva puta je nadigrala TSC i Novi Pazar.

Apoel sa Kipra rutinski je izbacio Vojvodinu, LASK iz Austrije je takođe nadigrao Vojvodinu, Makabi Tel Aviv je razbio TSC, dok je Hamarbi izbacio Čukarički.

Izgubiti od jačih ekipa nije sramota, ali porazi od ravnopravnih rivala i slabijih ekipa sa dna UEFA liste predstavljaju ozbiljan problem za srpski fudbal.

(Informer)