NOVO IME U PREMIJER LIGI: Aston Vila dovela napadača iz francuskog prvenstva

Fudbaler iz Obale Slonovače Evan Gesan novi je igrač Aston vile, saopštio je danas engleski klub.

FOTO: EPA

Gesan (24) je u Aston vilu prešao iz Nice za 30 miliona evra, plus pet miliona kroz potencijalne bonuse, prenosi BBC.

Fudbaler iz Obale Slonovače je prošle sezone zabeležio 12 golova i devet asistencija na 33 utakmice u francuskom prvenstvu.

Gesan je tokom karijere igrao na pozajmicama u Lozani i Nantu. On je za reprezentaciju Obale Slonovače upisao 10 utakmica.

Aston vila će 16. avgusta dočekati Njukasl u prvom kolu Premijer lige.

