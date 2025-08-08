NOVO IME U PREMIJER LIGI: Aston Vila dovela napadača iz francuskog prvenstva
Fudbaler iz Obale Slonovače Evan Gesan novi je igrač Aston vile, saopštio je danas engleski klub.
Gesan (24) je u Aston vilu prešao iz Nice za 30 miliona evra, plus pet miliona kroz potencijalne bonuse, prenosi BBC.
Fudbaler iz Obale Slonovače je prošle sezone zabeležio 12 golova i devet asistencija na 33 utakmice u francuskom prvenstvu.
Gesan je tokom karijere igrao na pozajmicama u Lozani i Nantu. On je za reprezentaciju Obale Slonovače upisao 10 utakmica.
Aston vila će 16. avgusta dočekati Njukasl u prvom kolu Premijer lige.
