GOTOVO JE! Alvaro Morata ponovo u Italiji

Filip Milošević

08. 08. 2025. u 12:29

Bivši igrač Juventusa i Milana, Alvaro Morata, ponovo se vratio u Italiju ali ovog puta će nositi dres Koma.

Foto: EPA-EFE/PASQUALE BOVE

Iskusni španski napadač potpisao je za Komo koji sa klupe predvodi njegov sunarodnik, Sesk Fabregas.

Italijanski tim je morao da plati pet miliona evra Galatasaraju za kompenzaciju zbog prekida pozajmice. Morata ponovo dolazi kao pozajmljeni igrač Milana, ali Komo ima obavezu da ga otkupi na kraju sezone.

