"PONOSAN SAM I TUŽAN!" Srđan Blagojević je imao šta da kaže nakon meča Partizan - Hibernijan
Fudbaleri Partizana poraženi su rezultatom 2:0 od Hibernijana u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Nakon meča trener crno-belih Srđan Blagojević pohvalio je svoje pulene.
Turbulentna je bila utakmica. Crveni karton, penal...
- Očigledno smo predodređeni za ove turbulencije i emocije. Emocije su mi na povišenom nivou. Koliko sam tužan zbog rezultata toliko sam ponosan na ovu grupu momaka koja je pokazala volju, želju i energiju. Izuzetno sam ponosan i žao mi je što smo izgubili utakmicu. Hoću da zahvalim navijačima i poručim i njima i igračima da se ne predajemo. Pokušaćemo da vratimo ovo što smo izgubili.
Upitan je da li je razgovarao sa Vukašinom Đurđevićem nakon meča?
- Ne pričam posle utakmice nikada. Pogledaću šta se dešavalo pa ćemo mirno da analiziramo sve što se dešavalo.
