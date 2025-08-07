"PONOSAN SAM I TUŽAN!" Srđan Blagojević je imao šta da kaže nakon meča Partizan - Hibernijan

Fudbaleri Partizana poraženi su rezultatom 2:0 od Hibernijana u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Nakon meča trener crno-belih Srđan Blagojević pohvalio je svoje pulene.

FOTO: M. Vukadinović

Turbulentna je bila utakmica. Crveni karton, penal...

- Očigledno smo predodređeni za ove turbulencije i emocije. Emocije su mi na povišenom nivou. Koliko sam tužan zbog rezultata toliko sam ponosan na ovu grupu momaka koja je pokazala volju, želju i energiju. Izuzetno sam ponosan i žao mi je što smo izgubili utakmicu. Hoću da zahvalim navijačima i poručim i njima i igračima da se ne predajemo. Pokušaćemo da vratimo ovo što smo izgubili.

Upitan je da li je razgovarao sa Vukašinom Đurđevićem nakon meča?

- Ne pričam posle utakmice nikada. Pogledaću šta se dešavalo pa ćemo mirno da analiziramo sve što se dešavalo.

BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida