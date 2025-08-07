Fudbal

SITI SE REŠAVA IGRAČA PLAĆENOG 120 MILIONA EVRA? Trune na klupi, a sada je pronašao izlaz!

07. 08. 2025. u 22:40

07. 08. 2025. u 22:40

Najnovije vesti iz Premijer lige su prilično "bombastične".

FOTO: EPA-EFE/PETER POWELL

Fudbalski klub Everton zainteresovan je za igrača Mančester sitija Džeka Griliša.


Griliš (29) je u Mančester siti stigao 2021. godine iz Aston Vile za 100 miliona funti, što je u to vreme bilo oko 120 miliona evra.

On ima ugovor sa "građanima" do 30. juna 2027. godine.

Rukovodstvo Evertona kontaktiralo je čelnike Mančester sitija u vezi transfera povremenog engleskog reprezentativca u klub iz Liverpula.


Američki mediji navode da je Everton predložio da Griliš naredne sezone igra na pozajmici u klubu iz Liverpula, dok rukovodstvo "građana" insistira na prodaji igrača, ali nije odbacilo mogućnost privremenog rešenja. Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola ne računa na Griliša u narednoj sezoni.


Reprezentativac Engleske je za "građane" ukupno odigrao 157 utakmica i postigao je 17 golova, a sa ovim klubom osvojio je sedam trofeja.
Za reprezentaciju Engleske nastupio je na 39 mečeva i četiri puta se upisao u listu strelaca.
 

