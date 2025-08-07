DAN NAKON POBEDE NAD U EVROPI: Zvezda se oglasila, ovo će zanimati "Delije"!

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 9. avgusta od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu TSC u četvrtom kolu Superlige Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Dan nakon pobede nad Lehom u Poznanju srpski šampion okreće se obavezama u domaćem prvenstvu, Crvena zvezda pustila je ulaznice u prodaju.‍

Izabranici Vladana Milojevića su na sjajan način otvorili novu sezonu Superlige Srbije, pobedama nad Javorom i OFK Beogradom na dve odigrane utakmice.

Karte za utakmicu protiv ekipe TSC su danas puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" biti dostupne u petak, 8. avgusta od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 12 sati pa do prvog meča.

Ulaznice za meč sa ekipom TSC su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara



Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1400 dinara.

