A POSLE STRAŠNE NESREĆE: Vest Hem rešio da ne produži ugovor sa Majklom Antonijem

FUDBALSKI klub Vest Hem saopštio je ovog četvrtka da nije produžio ugovor sa reprezentativcem Jamajke Majklom Antoniom.

Foto: EPA-EFE/VINCE MIGNOTT

Ovaj 35-godišnjak je imao ugovor sa "čekićarima" do 30. juna ove godine. On nije igrao za londonski klub od decembra prošle godine otkako je doživeo saobraćajnu nesreću.

Antonio je u međuvremenu odigrao tri meča za reprezentaciju Jamajke.

- Svi u Vest Hemu žele iskreno da zahvale Majklu na izvanrednoj i predanoj službi u bordo-plavom dresu u proteklih 10 godina - navodi se u saopštenju londonskog kluba.

U saopštenju se ističe da Vest Hem sa Antoniom razgovara o njegovoj alternativnoj ulozi u londonskom klubu.

- Kao što je slučaj od prošlog decembra, klub će nastaviti da ga podržava i da mu pomaže tokom rehabilitacije, nudeći mu pristup treninzima, objektima i medicinskoj nezi ako je potrebna - naveo je Vest Hem.

Podsetimo, iskusni napadač je tako posle 10 godina napustio klub iz Londona. U karijeri je još igrao za Sautempton, Riding, Kolčester, Šefild venzdej i Notingem Forest.

Thank you for everything, Michail ❤️ pic.twitter.com/ZDeF933D1U — West Ham United (@WestHam) August 7, 2025

