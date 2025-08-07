NEKA NOVA ZVEZDA: Šta to raduje "delije" posle pobede nad Lehom?
CRVENA zvezda ubedljivo je savladala Leh u Poznanju sa 3:1 i načinila veliki korak ka plasmanu u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona. Evo šta su neki od razloga trijumfa u Poljskoj.
Sve koji vole klub iz Ljutice Bogdana raduje napadačka igra čak i na gostujućem terenu i u sjajnoj atmosferi koja ja vladala na "Enea stadionu".
Efikasnost
Crvena zvezda je pokazala izuzetnu efikasnost u napadu, postigavši tri gola na gostujućem terenu. Dvostruki strelac Rade Krunić i Bruno Duarte su bili ključni u obezbeđivanju ubedljive pobede, što daje veliku prednost pred revanš. Ovakva ofanzivna snaga potvrđuje dobru formu tima, koji je u prva četiri meča sezone postigao 17 golova. Treba imati u vidu i da je jedna utakmica prvenstva odložena, te bi broj pogodaka verovatno bio još veći.
Taktička disciplina
Pod vođstvom trenera Vladana Milojevića, Zvezda je odigrala kontrolisano i organizovano, iskoristivši slabosti Leha, posebno u odbrani. Uspešno su se crveno-beli nosili sa izazovom gostovanja protiv kvalitetnog rivala, što pokazuje da je tim dobro pripremljen za velike utakmice.
Veličina sastava
Najnovija pojačanja, poput Šavija Babike, Mahmuda Bađa i Nikole Stankovića, putovala su sa timom u Poznanj, a povratak Pitera Olajinke od povrede dodatno je ojačao rotaciju. Ovo ukazuje na dubinu tima i sposobnost da se integrišu novi igrači u ključnim trenucima.
Partija koju su crveno-beli prikazali u Poznanju može da raduje njihove navijače. Šampion Srbije je pokazao da je u Evropi opasan i van Beogada, pošto je obe runde kvalifikacija pobedio na strani - Linkoln (0:1) i Leh (1:3).
Podsetimo, revanš utakmica Crvena zvezda - Leh igra se u utorak, 12. avgusta od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić". I, pritom - Zvezda nikada u svojoj istoriji nije izgubila od poljske ekipe...
Pobednik ovog dvomeča u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz duela Pafos - Dinamo Kijev (prvi meč: 1:0 za Kiprane, i to u gostima).
