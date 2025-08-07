ZAŠTO MANČESTER JUNAJTED BAŠ TOLIKO ŽELI ŠEŠKA? "Ludi" Slovenac bi zbog ovoga bio ogromno pojačanje!
MANČESTER junajted je na dobrom putu da pojača napad. Fudbaler Lajpciga Benjamin Šeško uskoro bi mogao da zaduži dres "crvenih đavola". Razloga je više zašto bi engleski velikan dobio na kvalitetu njegovim dolaskom.
Slovenac je prošle sezone u nemačkom klubu odigrao 45 utakmica, postigavši 21 gol i zabeleživši šest asistencija. Njegova sposobnost da redovno pogađa mrežu čini ga atraktivnim za Junajted, koji traži pouzdanog centarfora, posebno nakon što je klub pokazao interes za klasičnu "devetku" nakon dovođenja krilnih igrača Mateuša Kunje i Brajana Mbeuma.
Godine i fizička građa
Dobra stvar je ta što je Šeško mlad, ima samo 22 godine i dosta prostora za napredak. Takođe, njegova fizička građa, brzina i tehnika čine ga idealnim za moderan fudbal, posebno za Premijer ligu, gde je fizička spremnost jedna od ključnih stvari.
Navijače Junajteda može da raduje to što je on izrazio želju da igra za klub sa "Old Traforda", iako na stolu stoji i unosna ponuda Njukasla.
Stil igre
Pod vođstvom trenera Rubena Amorima, posrunuli engleski velikan želi da ojača napad i uvede dinamičniji stil igre.
Šeško, sa svojom sposobnošću da igra kao klasičan napadač, ali i da se uključuje u presing i kombinacionu igru, odgovara ovom profilu. Njegova svestranost mogla bi da nadopuni ili čak zameni Rasmusa Hojlunda, za koga se spekuliše da bi mogao napustiti klub ukoliko Slovenac stigne.
Prvo ovaj posao treba da se realizuje, a tek onda da se vidi da li ovaj 195 centimetara visoki fubdaler može da pomogne Junajtedu da ostvari zacrtane ciljeve.
Po svemu sudeći - i te kako je sposoban za takve stvari.
