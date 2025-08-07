Fudbal

ZAŠTO MANČESTER JUNAJTED BAŠ TOLIKO ŽELI ŠEŠKA? "Ludi" Slovenac bi zbog ovoga bio ogromno pojačanje!

Časlav Vuković

07. 08. 2025. u 13:40

MANČESTER junajted je na dobrom putu da pojača napad. Fudbaler Lajpciga Benjamin Šeško uskoro bi mogao da zaduži dres "crvenih đavola". Razloga je više zašto bi engleski velikan dobio na kvalitetu njegovim dolaskom.

ЗАШТО МАНЧЕСТЕР ЈУНАЈТЕД БАШ ТОЛИКО ЖЕЛИ ШЕШКА? Луди Словенац би због овога био огромно појачање!

Foto: EPA-EFE/Filip Singer

Slovenac je prošle sezone u nemačkom klubu odigrao 45 utakmica, postigavši 21 gol i zabeleživši šest asistencija. Njegova sposobnost da redovno pogađa mrežu čini ga atraktivnim za Junajted, koji traži pouzdanog centarfora, posebno nakon što je klub pokazao interes za klasičnu "devetku" nakon dovođenja krilnih igrača Mateuša Kunje i Brajana Mbeuma. 

Godine i fizička građa

Dobra stvar je ta što je Šeško mlad, ima samo 22 godine i dosta prostora za napredak. Takođe, njegova fizička građa, brzina i tehnika čine ga idealnim za moderan fudbal, posebno za Premijer ligu, gde je fizička spremnost jedna od ključnih stvari.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Navijače Junajteda može da raduje to što je on izrazio želju da igra za klub sa "Old Traforda", iako na stolu stoji i unosna ponuda Njukasla.

Stil igre

Pod vođstvom trenera Rubena Amorima, posrunuli engleski velikan želi da ojača napad i uvede dinamičniji stil igre.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Šeško, sa svojom sposobnošću da igra kao klasičan napadač, ali i da se uključuje u presing i kombinacionu igru, odgovara ovom profilu. Njegova svestranost mogla bi da nadopuni ili čak zameni Rasmusa Hojlunda, za koga se spekuliše da bi mogao napustiti klub ukoliko Slovenac stigne.

Prvo ovaj posao treba da se realizuje, a tek onda da se vidi da li ovaj 195 centimetara visoki fubdaler može da pomogne Junajtedu da ostvari zacrtane ciljeve.

Po svemu sudeći - i te kako je sposoban za takve stvari.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju