HAOS! Barselona hitno oduzela traku kapitenu, ne može da veruje šta je uradio!

Naime, golman Mark-Andre ter Štegen je zvanično lišen kapitenske trake u FK Barselona, javljaju katalonski mediji, uključujući TV3 i Catalunya Radio.

Odluka je doneta od strane trenera Hansija Flika i uprave kluba, a glavnih razloga za ovu odluku je nekoliko

Kontroverzni potez posle povrede & frka oko registracije igrača

Ter Štegen je izazvao nezadovoljstvo u klubu kada je na društvenim mrežama samostalno objavio da će biti van terena tri meseca zbog operacije leđa.

To, naizgled, nije ništa strašno - bar smo se svi nagledali raznih sličnih saopštenja sportista, obično uz neke motivacione poruke tipa "Vratiću se još jači!", ali..

Taj Ter Štegenov potez je protumačen kao namerno sprečavnje klub da iskoristi 80% njegove plate za registraciju novih igrača, što bi bilo moguće da je odsustvo duže od četiri meseca (takva su, prosto, pravila španske La Lige). Klub je procenio da je onakav javni nastup "pokazatelj nedostatka timskog duha i liderstva".



Napeti odnosi sa upravom su se samo - nastavili

Odnosi između Ter Štegena i Barselone su se pogoršali nakon potpisivanja novog golmana, Žoana Garsije iz gradskog rivala, Espanjola, za 18 miliona evra.

Klub je time nagovestio da želi da se reši Ter Štegena, čija visoka plata i ugovor do 2028. godine predstavljaju finansijski teret. Ali, njegovo odbijanje da napusti klub i pomenuti nastup oko medicinskog stanja dodatno su zakomplikovali situaciju.

"Nisi ti vođa"

Prema izveštajima španskih medija, Ter Štegen je izgubio podršku dela saigrača i nije smatran dovoljno snažnim liderom u svlačionici.

Neki izvori, uključujući novinara Santija Himeneza, tvrde da je čak vršio pritisak na druge golmane, poput Injakija Penje i Vojćeha Ščesnog, i da je prioritet davao igranju za nemačku reprezentaciju umesto klupskim obavezama.



Navijači mu okrenuli leđa

Anketa koju je sproveo španski Sport pokazala je da je, navodno, 88% navijača Barselone podržalo oduzimanje kapitenske trake Ter Štegenu, što ukazuje na pad njegove popularnosti među navijačima zbog ovih događaja.



Tradicija ostavljena po strani

Iako tradicija u Barseloni nalaže da sami igrači između sebe biraju kapitena glasanjem, uprava je izvršila pritisak na Flika da on, kao šef stručnog štaba, oduzme traku Ter Štegenu, smatrajući da čuveni golman više ne može da bude efikasan posrednik između igrača, trenera i uprave. Ova odluka je na kraju i doneta, i to uprkos stavu nekih fudbalera, poput Paua Kubarsija, koji je javno branio Ter Štegena.

Kao rezultat, očekuje se da će Frenki de Jong postati novi prvi kapiten, dok će Ronald Arauho, Rafinja i Pedri takođe imati značajne uloge u hijerarhiji nošenja kapitenske trake.

Haotična situacija koja je trenutno "na sanzi" izazvala je podele u svlačionici i među navijačima, ali Ter Štegen svakako i dalje ostaje u klubu, odbijajući da ode uprkos želji Barselone da ga proda. Ipak, činjenica jeste da je bliži nego ikad izlaznim vratima FK Barselona, kluba sa kojim je osvojio čak 19 trofeja od dolaska 2014. godine, uključujući Ligu šampiona 2014/2015 i šest titula španskog prvaka.

