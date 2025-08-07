Fudbal

JUNAJTED BLIZU VELIKOG POJAČANJA: Benjamin Šeško je spreman za dolazak u Premijer ligu

Časlav Vuković

07. 08. 2025. u 09:40

MANČESTER junajted i Njukasl su bili u trci za Benjamina Šeška. Čini se da je ona završena, jer je Slovenac odlučio gde želi da nastavi karijeru.

Foto: EPA-EFE/FILIP SINGER

Kako ističe Fabricio Romano, Lajpcig i engleski velikan ponovo će ovog četvrtka pregovarati o transferu kako bi se dogovorili oko konačnog paketa ugovora.

Šeško je juče dogovorio lične uslove sa "crvenim đavolima" i treniraće odvojeno dok se ne postigne dogovor između klubova.

Slovenac je prošle sezone u Bundesligi odigrao 33 utakmica i ostvario je učinak od 13 golova i pet asistencija.

Mančestrer junajted je tokom letnjeg prelaznog roka angažovao Mateusa Kunju i Brajana Mbeuma.

