JUNAJTED BLIZU VELIKOG POJAČANJA: Benjamin Šeško je spreman za dolazak u Premijer ligu

MANČESTER junajted i Njukasl su bili u trci za Benjamina Šeška. Čini se da je ona završena, jer je Slovenac odlučio gde želi da nastavi karijeru.

Foto: EPA-EFE/FILIP SINGER

Kako ističe Fabricio Romano, Lajpcig i engleski velikan ponovo će ovog četvrtka pregovarati o transferu kako bi se dogovorili oko konačnog paketa ugovora.

🚨⏳ Manchester United and RB Leipzig, back in talks today for Benjamin Šeško deal to agree on final package.



Šeško agreed personal terms yesterday and will train separately until deal is done between clubs. pic.twitter.com/Z5rR91k0Jn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Šeško je juče dogovorio lične uslove sa "crvenim đavolima" i treniraće odvojeno dok se ne postigne dogovor između klubova.

Slovenac je prošle sezone u Bundesligi odigrao 33 utakmica i ostvario je učinak od 13 golova i pet asistencija.

Mančestrer junajted je tokom letnjeg prelaznog roka angažovao Mateusa Kunju i Brajana Mbeuma.

