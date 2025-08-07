JUNAJTED BLIZU VELIKOG POJAČANJA: Benjamin Šeško je spreman za dolazak u Premijer ligu
MANČESTER junajted i Njukasl su bili u trci za Benjamina Šeška. Čini se da je ona završena, jer je Slovenac odlučio gde želi da nastavi karijeru.
Kako ističe Fabricio Romano, Lajpcig i engleski velikan ponovo će ovog četvrtka pregovarati o transferu kako bi se dogovorili oko konačnog paketa ugovora.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Šeško je juče dogovorio lične uslove sa "crvenim đavolima" i treniraće odvojeno dok se ne postigne dogovor između klubova.
Slovenac je prošle sezone u Bundesligi odigrao 33 utakmica i ostvario je učinak od 13 golova i pet asistencija.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Mančestrer junajted je tokom letnjeg prelaznog roka angažovao Mateusa Kunju i Brajana Mbeuma.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
IZNENAĐENjE U TORONTU: Zverev zaustavljen u polufinalu, pobedio ga 16. teniser sveta
07. 08. 2025. u 08:37
"DOŠLO JE DO OSUDE JAVNOSTI": Milojević o Lehu, Kruniću, pritiscima...
06. 08. 2025. u 22:51
ZVEZDA BEZ PREMCA! Crveno-beli razbili Leh usred Poznanja
06. 08. 2025. u 22:27 >> 22:27
DIGAO RUKE: Novak Đoković odustao!
04. 08. 2025. u 19:06
ULOŽENI NOVAC SE MORA ISPLATITI: Morinjo više nema pravo na grešku!
JEDAN od zanimljivjih dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona odigraće Fejenord i Fenerbahčke, a prvi obračun ova dva tima gledaćemo večeras "De Kajpu" od 21.00.
06. 08. 2025. u 07:30
MILIONI DOLARA SU RAZLOG: Novak Đoković se "seli" u Saudijsku Arabiju
NAJNOVIJE vesti vezane za Novaka Đokovića stižu samo dva dana posle njegovog odustajanja.
06. 08. 2025. u 15:41
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)