IGRA SE KRUNIĆ, ALI I ZVEZDA! Crveno-beli ponovo poveli i to nakon VAR drame! (VIDEO)

Crvena zvezda vodi 2:1 protiv Leha u Poznanju.

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

Rade Krunić je u 10. minutu meča sjajno šutirao na proigravanje Šerifa Endiajea, snažno je šutirao i matirao čuvara mreže domaćina.

Nije se tu zaustavio. Nastavio je da bude noćna mora poljskih navijača i u drugom poluvremenu.

Od 53. minuta Krunić je vratio Zvezdi vođstvo i to nakon kornera. Lopta se odbila do njega, on je šutirao, a nakon var dame - 2:1 za Zvezdu.

Krunić | 🇵🇱 Lech Poznan 1-2 Crvena zvezda 🇷🇸



Krunić is shining!pic.twitter.com/5wnOcfWzQ5 — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 6, 2025

Trenutno Zvezda vodi 2:1, a meč uživo možete da pratite u našem blogu.

