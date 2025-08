FUDBAL OVO NE PAMTI: Igra se meč pod okriljem UEFA - najkraće međunarodno gostovanje!

Fudbalski klub Malmo iz Švedske i danski Kopenhagen odigraće prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a ovo će biti najkraće međunarodno gostovanje u istoriji evropskih takmičenja.

Foto: Printskrin

Stadione u Švedskoj i Danskoj deli tek 40 kilometra, što je nešto manje od sat vremena vožnje kolima ili autobusom.

Dva grada deli more, a razdvaja morski prolaz koji povezuje spektakularni Oresund most (Öresundsbron) – saobraćajnica duga 16 kilometara, koja se sastoji od mosta, veštačkog ostrva Peberholm i podvodnog tunela koji vodi do glavnog grada Danske.

Ono što je još zanimljivo, a to je da je do sada najdalje međunarodno gostovanje zabeleženo na utakmicama Benfike i Astane pre jedne decenije, a put od jednog do drugog stadiona iznosio je 6164 kilometara.

