MADURO VEZAN, NE VIDI I NE ČUJE: Tramp objavio šokantnu fotografiju zarobljenog lidera Venecuele (FOTO)
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp objavio je fotografijupredsednika Venecuele Nikolasa Madura, nastalu navodno nakon hapšenja.
Maduro izgleda kao da nosi prsluk za spasavanje oko vrata. Pored njega je osoba koja nosi jaknu sa oznakama Američke agencije za suzbijanje droga (DEA). Maduro takođe ima zaštitne slušalice na ušima, a na fotografiji se vidi kako u trenerci drži flašicu vode.
Maduro je ukrcan na USS Ivo Džima.
