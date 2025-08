"PROFESOR NIKOLIĆ!" Grci oduševljeni bivšim trenerom Partizana

Fudbaleri atinskog AEK-a izbacili su Hapoel Ber Ševu u kvalifikacijama za Ligu konferencije, a mediji u Grčkoj pišu samo hvalospeve na račun novog trenera AEK-a Marka Nikolića.

Grčki mediji već pišu hvalospeve i nazivaju ga “profesorom”, napominju da je uneo stabilnost u ekipu, iako ističu da su njegovi izabranici morali da postigne više od jednog gola u dvomeču sa izraelskim timom.

- Velike čestitke svima, naravno i našim navijačima. Bila je ovo veoma važna plasman protiv teškog protivnika. Ključno je bilo to što smo ponovo sačuvali mrežu. Igrali smo sa samopouzdanjem i stabilnošću. Nije mi se dopalo što nismo rešili utakmicu prilikom šansi koje smo imali. Na tome moramo da radimo. Bile su to prilike iz kojih smo morali da postignemo gol, sto posto. Sada nas čeka težak protivnik, Aris iz Limasola, i spremićemo se za to - rekao je Nikolić posle susreta.

Hoće li biti pojačanja u ofanzivi? Meta je navodno Sirijel Desers iz Glazgov Rendžersa.

- Možda je bilo pitanje psihologije. Moguće je da se nešto iz prošlosti zadržalo u podsvesti. Slažem se da je trebalo da postignemo gol. Zadovoljan sam defanzivnom stabilnošću, ali mogli smo da damo jedan ili dva gola iz stoprocentnih prilika. Golovi će doći postepeno, važno je da stvaramo šanse. Samopouzdanje će doći sa golovima. Razmišljamo o jednom pojačanju, ceo tim radi na tome i možda uskoro bude vesti.

A kada su u pitanju pojačanja, Nikolić navodno gleda i ka bivšem igraču Crvene zvezde, kojeg je sinoć eliminisao sa evro-sceni – Kingsu Kangvi.

- Poznajem ga kao igrača. Dobar je igrač koji napreduje. Možda jeste zanimljiv, ali imamo igrače u Atini koji nisu mogli da uđu u spisak, a odlični su – poput Elijasona i Odubađa. Pratimo situaciju.

Zadovoljan je debijem Razvana Marina.

- Veoma sam zadovoljan Marinom. Imao je tek nekoliko treninga. To i očekujemo od njega – poteze sa kvalitetom. Ne mislim da je Mantalos zadobio nešto ozbiljno. Sjajno nam je pomogao svojim potezima.

