UŽAS! Policija ubila bivšeg fudbalera Napolija

Mikele Noskeze, nekadašnji fudbaler, je ubijen u svojoj kući na Ibici od strane policije, navode inostrani mediji. Noskeze je navodno, preminuo nakon što je došlo do sukoba sa policajcima koji su došli do njegove kuće zbog pritužbi komšija za glasnu muziku.

Nekadašnji fudbaler je imao 35 godina, a prema izveštajima do žalbi za glasnu muziku je došlo tokom žurke koju je organizovao. Noskeze je igrao u omladinskom timu Napolija, ali je odlučio da napusti fudbal i postane di-džej. Bio je prilično uspešan u svom poslu, a mnogi su ga znali pod umetničkim imenom Di-džej Godži.

Prema izveštajima, policija je došla na njegovu adresu nakon prijave zbog buke, a situacija je brzo eskalirala u fizički sukob.

Noskeze je bio dobro poznat na Ibici, gde je poslednjih deset godina živeo, a često je nastupao u gradovima poput Londona, Pariza, Barselone i Njujorka, gde je nastupao na brojnim muzičkim događanjima.

Njegova smrt, do koje je došlo u ranim jutarnjim satima u subotu, izazvala je ogroman šok među njegovim prijateljima i kolegama iz muzičke industrije, kao i među obožavaocima širom sveta.

Istraga o incidentu je u toku, a španske vlasti trenutno prave rekonstrukciju događaja koji su doveli do tragičnog napada. Prema informacijama svedoka, Noskeze je organizovao zabavu u svom domu kada su komšije pozvale Civilnu gardu zbog buke. Tokom dolaska policije, došlo je do fizičkog sukoba, pri čemu je, prema rečima svedoka, di-džej pretučen, prenosi britanski "The Sun".

Njegovo telo je transportovano u lokalnu mrtvačnicu na obdukciju, a vlasti čekaju rezultate kako bi utvrdile pravi uzrok smrti. Porodica Mikelea Noskezea navodno je zahtevala nezavisni medicinski izveštaj.

Istraga je u nadležnosti španskog pravosuđa, dok je italijanski konzulat u Barseloni pažljivo prati.

Fulvio Martusćelo, evropski poslanik i član političke stranke Forca Italija, izrazio je želju da se sazna istina o smrti Mikelea Noskezea, ističući da ne može biti prećutana smrt tako voljenog i uspešnog di-džeja, koji je stekao međunarodnu slavu.

Izdavačka kuća "Mood Child" podelila je emotivnu poruku u kojoj se oprostila od muzičara.

"Mikele je bio deo naše porodice, imao je srce na pravom mestu. Njegova pesma 'Love This Game' ostavila je veliki trag na muzičku scenu".

U intervjuu iz 2023. godine, Mikele je podelio svoju ljubav prema muzici.

"Strast prema muzici probudila se u meni kada sam imao samo 15 godina. Moja muzika je uglavnom tehno-haus, jer Ibica je moj dom. Čak i dok sam živeo u Londonu samo dve godine, to iskustvo mi je pomoglo da se razvijem kao umetnik. Pre svakog nastupa obavezno pripremam setlistu, ali nikada je ne pratim doslovno – svako mesto ima svoj specifičan ritam, a publika je uvek različita".

Kada je reč o fudbalu, Noskeze je grao u Seriji C za Kavezo i Benevento, a prethodno je bio deo omladinske selekcije Napolija.

Iako je imao priliku da postane profesionalni fudbaler u švajcarskoj Super ligi, odlučio je da se okrene muzici. Mikele je takođe bio obrazovan u oblasti ekonomije.

Istraga o njegovoj tragičnoj smrti nastavlja da se sprovodi.