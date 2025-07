"BRZI SU, ALI..." Viktor Rašović ima recept za duel Srbija - Japan

Reprezentativac Srbije u vaterpolu Viktor Rašović izjavio je danas da očekuje veliku borbu protiv selekcije Japana u osmini finala Svetskog prvenstva.

Viktor Rašović Foto M. Vukadinović

Vaterpolisti Srbije igraće sutra od 10 časova protiv Japana u osmini finala Svetskog prvenstva u Singapuru.

- Nokaut faza, koncentracija je maksimalna. Oni su odlična ekipa i to su često znali da pokažu. Brzi su, spretni sa loptom, prijaju im kontre. Favoriti smo i to treba da pokažemo u bazenu. Očekujem veliku borbu. Nije prvi put da igramo ovakvu utakmicu, sve zavisi od naše igre, rekao je Rašović, a prenosi sajt Vaterpolo saveza Srbije.

Vaterpolista Srbije Nikola Murišić naglasio je da "delfini" nemaju prava na grešku.

- Moramo na njihovu igru da odgovorimo na isti način, da ih istrošimo kroz duele i svu pažnju usmerimo na dvojicu-trojicu odličnih šutera. Treba da ih uvučemo u našu igru, da se energetski isprazne. Igraćemo kao da sutra ne postoji, izjavio je Murišić.

Vaterpolista Petar Jakšić rekao je da pritisak pozitivno deluje na njegovu ekipu.

- Nisu fizički moćni i to pokušavaju da nadoknade svojim dobro poznatim stilom igre. Ima načina da se zaustave, koriste svaku šansu i tu treba da budemo pažljivi. Znači im kraći teren, tih pet metara je bitno jer manje plivaju, ali to ne menja naše planove. Jasan je cilj, a to je pobeda. Pariz je dobra opomena, znamo šta nas čeka, dodao je Jakšić.

Pobednik meča između Srbije i Japana igraće u četvrtfinalu SP protiv reprezentacije SAD.

