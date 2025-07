BOBAN MARJANOVIĆ NA "MARAKANI": Ovakvu poruku niko nije očekivao (VIDEO)

Najnovije vesti vezane za fudbalski klub Crvena zvezda - stižu od legendarnog košarkaša.

Boban Marjanović, bivši igrač Crvene zvezde ali i nekoliko NBA klubova, rešio je da pozove sve zvezdaše na prvi takmičarski meč crven-belih fudbalera u novoj sezoni.

"Bobi" je tim povodom došao na Marakanu i ovako uputio poziv:

Podsetimo, Zvezda je u utorak objavila sledeće saopštenje povodom predstojeće utakmice:

"Karte za Javor već u prodaji

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 19. jula od 20 časova na stadionu Rajko Mitić ugostiti ekipu Javora iz Ivanjice u prvom kolu nove sezone Superlige Srbije. Tim povodom, obaveštavamo navijače da su karte puštene u prodaju.

‍Svi navijači našeg kluba koji žele da uživo pruže podršku igračima i stručnom štabu na premijernom takmičarskom meču u sezoni 2025/2026, mogu da dođu do vrednog parčeta hartije od danas ONLAJN putem. Karte će biti dostupne na blagajnama stadiona Rajko Mitić u petak, 18. jula od 10 do 18 časova kao i na dan utakmice od 12 sati do početka meča.

Ulaznice za meč sa ekipom Javora su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina Siniša Mihajlović - 1400 dinara

Zvezdaši, vidimo se na Marakani!", ističu crveno-beli.

