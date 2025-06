KAKAV SKANDAL! Policija upala na teren usred meča i uhapsila sudiju - nikada nećete pogoditi zašto! (VIDEO)

⏭️ O árbitro Ederson Carlos da Silva, de 38 anos, foi preso no sábado (22) durante uma partida de futebol de várzea no Guarujá (SP). Procurado por tráfico de drogas, ele tinha mandado de prisão preventiva. A abordagem foi gravada e viralizou nas redes sociais.



🎥… pic.twitter.com/ZcdURW2gD2 — AM POST (@portalampost) June 24, 2025