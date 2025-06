RUSIJA SLAVI! Rusi dobili sjajnu vest iz Beograda

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.

Naime, ruski fudbal bi uskoro mogao ponovo da se vrati na međunarodnu scenu, a odluka o tome je najavljena u Beogradu.

Što u prestonici Srbije?

Jer se u njoj nedavno održao Kongres UEFA.

A baš zbog jednog govora na tom kongresu, i to od strane predsednika svetske kuće fudbala, FIFA, Đanija Infantina, Rusija je danas radosna.

Gotovo svi tamošnji relevatni sportski mediji (i ne samo oni) preneli su nešto što je dosad bilo nezamislivo, a to je da FIFA jedva čeka da se Rusi vrate u internacionalna nadmetanja, a potom se oglasio i generalni sekretar Fudbalskog saveza Rusije, Maksim Mitrofanov.

Evo šta se sve dogodilo, hronološki:

Ruska novinska agencija RIA Novosti je tokom kongresa u Beogradu najpre javila sledeće:

"Šef FIFA se nada da će se Rusija uskoro vratiti međunarodnim turnirima"

Pomenuta agencija citira reči koje je prvi čovek krovne organizacije "najvažnije sporedne stvari na svetu" izgovorio u Beogradu.

Infantino je, kako su vas "Novosti" već izvestile (a govorio je tom prilikom i o ratu kojim je rasparčana Jugoslavaija), istakao da se FIFA trudi da fudbal zbliži ljude:

- Moramo da zbližimo zemlje u svetu koji je podeljen. Moramo da iskoristimo svaku priliku. Da ljudi razgovaraju jedni sa drugima, da se udruže... U Ukrajini se vode razgovori o miru, nadam se da ćemo da vratimo Rusiju u takmičenja, jer bi to značilo da je sve rešeno. Moramo za to navijamo i da se molimo, jer to ono što je fudbal. Kako da se ujedinimo? Želim da se ujedinimo kroz takmičenja - rekao je predsednik FIFA u Beogradu.

Ruski portal "Šampionat" je tih dana obelodanio i sledeće:

"UEFA preduzima korake da vrati ruske timove u međunarodna takmičenja

Prema navodima izvora, postoje visoke fudbalske ličnosti koje bi Ruse 'vratile koliko sutra' .

Dok se ne spori da 'Rusija i dalje ima značajan uticaj na samu fudbalsku igru', deo tog pritiska (unutar UEFA) je jednostavno političke. prirode.

Neki ljudi (u evropskoj kući fudbala) veruju da Ruse nikada i nije trebalo proterati (iz međunarodnih takmičenja). Unutrašnji pritisak unutar organizacije raste..."

Danas se ovim povodom oglasio i "gen-sek" ruske kuće fudbala, Mitrofanov.

On je potvrdio da su i FIFA i UEFA spremne za povratak ruskih klubova u evropska takmičenja:

- Hoće li nas vratiti u evropska takmičenja? Sudeći po trendu koji se pojavljuje u hodnicima FIFA i UEFA, čini mi se da hoće! Svi su spremni. E sad, hoće li biti i pritiska političara? Da. Posebno iz niza evropskih zemalja. Neke od njih imaju maltene krivičnu odgovornost uvedenu na nivou zakona za samo spominjanje pregovora sa nama - upozorava Maksim Mitrofanov na ono što čeka Ruse i pored dobre volje samih fudbalskih čelnika.

A šta vi mislite?

