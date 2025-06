"SVE ŠTO SMO ZACRTALI - URADILI SMO!" Vladan Milojević nakon trijumfa Crvene zvezde protiv Sutjeske

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas posle pobede protiv Sutjeske iz Nikšića da je zadovoljan i dodao da je njegova ekipa dobro obavila prvi deo priprema za početak sezone.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas Sutjesku rezultatom 5:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Užicu i tako završili pripreme na Zlatiboru.

- Imali smo fenomenalne uslove za rad, od smeštaja, pa sve do terena koji su bili na sjajnom nivou. To je bio preduslov svega ovoga. Mislim da smo odradili sve što smo zacrtali i da se bez nekih problema, odnosno povreda se vraćamo u Beograd. Želeli smo da odigramo dva puta po 45 minuta, bez obzira na to što je danas bila velika vrućina, protiv dobrog protivnika koji igra evropske kvalifikacije - rekao je Milojević, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da je u ovom trenutku veoma bitno da se fudbaleri Crvene zvezde fizički i taktički spreme za početak sezone.

- Zadovoljan sam. Teške su noge, greške su sastavni deo fudbala, pogotovo u ovoj fazi. Mogu da budem zadovoljan, a veoma mi je bitno što su svi stariji igrači od Ivanića, Krunića, Olanjinke pomogli mladim fudbalerima koje imamo. Imamo raskošne igrače i talente. To su lideri i pravi momci, koji su ponašanjem i radom na terenu doprineli da odradimo ovaj deo priprema na najbolji mogući način - izjavio je Milojević.

Zvezda će za pet dana igrati prijateljsku utakmicu u Sočiju protiv Zenita iz Sankt Peterburga.